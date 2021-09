Estratégia financeira sustentável não vai suficientemente longe e carece de critérios vinculativos, denuciaram seis organizações.

Sustentabilidade

Organizações denunciam "greenwashing" nas finanças no Luxemburgo

Redação Estratégia financeira sustentável não vai suficientemente longe e carece de critérios vinculativos, denuciaram seis organizações.

Seis organizações da sociedade civil denunciaram que a carência de medidas concretas para corresponder à pretensão do Luxemburgo ser tornar uma capital mundial líder em finanças sustentáveis.



As seis organizações, que incluem grupos de campanha ambiental como a Greenpeace, acusaram o país de executar uma greenwashing (injustificada apropriação de virtudes ambientalistas por parte de organizações ou pessoas, mediante o uso de técnicas de marketing e relações públicas) generalizada enquanto apresentaram uma análise da Iniciativa de Financiamento Sustentável do Luxemburgo (LSFI), lançada este ano com o objetivo de promover investimentos que protejam o ambiente.

Durante uma conferência de imprensa conjunta na segunda-feira, afirmaram que a iniciativa não define quaisquer critérios a que os investimentos devam aderir, e que não cumpre as metas estabelecidas no âmbito do Acordo Climático de Paris, do qual o Luxemburgo foi signatário em 2015.

UE não está a cumprir promessas sobre finanças verdes A promoção do investimento sustentável na União Europeia carece de coerência, considera o próprio Tribunal de Contas Europeu num relatório divulgado esta terça-feira.

O não estabelecimento de critérios vinculativos significaria, em última análise, que o sector financeiro do país perderia oportunidades de investimento, disse a Greenpeace, citando um interesse crescente das empresas na redução da poluição.

"Se repararmos que se trata de greenwashing (damos um passo atrás) e a localização perde credibilidade para o financiamento verde", disse Martina Holbach, da Greenpeace.

Os fundos com sede no Luxemburgo são grandes financiadores de indústrias pesadas em carbono, apesar do desejo do país de ser visto como um paraíso para o investimento verde, disse um relatório da Greenpeace no início deste ano.

Em 2019, os fundos domiciliados no Grão-Ducado foram responsáveis pelo financiamento de 39 milhões de toneladas de emissões de gases com efeito de estufa. Outro estudo realizado pelo Greenpeace em junho concluiu que os fundos sustentáveis no Luxemburgo não apresentavam vantagens significativas sobre os fundos convencionais quando se tratava de atividades relacionadas com o ambiente e o clima.

Artigo original publicado na versão inglesa do Luxembourg Wort

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.