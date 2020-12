Plano de Merkel convence. Hungria e Polónia esquivam-se a ser democráticas antes de receber fundos. A prova será feita meses ou anos mais tarde, a tempo de Orbán ganhar as eleições de 2022

Economia 3 min.

Orçamento europeu. Budapeste e Varsóvia cantam vitória

Telma MIGUEL

Os jornais húngaros em língua inglesa celebram hoje a vitória alcançada ontem, quando o plano apresentado pela presidência alemã teve o acordo dos diplomatas reunidos em Bruxelas. No passado dia 8, Orbán dissera à televisão estatal húngara que o acordo estava “a centímetros” de ser alcançado.



Entre esta quinta-feira, dia 10, e amanhã dia 11, os líderes reunidos na cimeira europeia presencial deverão dar o seu aval à proposta. E também os eurodeputados, que têm mantido posições duras na questão de não dar fundos a países autocráticos, terão que dar o seu apoio a esta solução.

Mas entre os governantes da Hungria, houve proclamações de vitória. A ministra da Justiça, Judit Varga, que tem acusado as instituições europeias de “chantagem inaceitável”, escreveu ontem no Facebook que “valeu a pena lutar para que os subsídios da União Europeia não estejam ligados a critérios ideológicos no meio de uma pandemia”, acrescentando que “o acordo respeita os tratados da União Europeia & a nossa identidade nacional”.

Judit Varga, citada pelo jornal húngaro de língua inglesa Budapest Times, celebrou o braço-de-ferro conjunto que Morawiecki e Orbán travaram contra os restantes 25 Estados-membros. A governante do Fidesz escreveu, “Ganhámos! A aliança entre a Polónia e a Hungria ganhou!”

A espada da lei a cair mais devagar

Os primeiros-ministros da Polónia e da Hungria recusaram, há três semanas, assinar o acordo de orçamento com o chamado mecanismo de Estado de Direito, que obriga os países a preencherem requisitos de democracia para receberem o dinheiro do orçamento para sete anos, mais os fundos do pacote de recuperação. Tanto a Polónia como a Hungria encontram-se entre os países europeus mais afetados economicamente pela crise da covid-19 e deverão ser também dos mais beneficiados com os subsídios e empréstimos do fundo de recuperação PróximaGeração EU.

A opinião pública na Hungria já se manifestava contra o bloqueio dos fundos que iriam cancelar a ajuda a um dos países mais afetados.

De acordo com o novo plano apresentado pela presidência alemã do Conselho da União Europeia, o mecanismo do Estado de Direito não desaparece completamente. É temporariamente suspenso.

Segundo a proposta, é possível pedir à Comissão Europeia para suspender as medidas ao Abrigo do mecanismo, enquanto um Estado-membro contesta as alegações no Tribunal de Justiça da União Europeia. O que dará a Orbán tempo de se apresentar às eleições gerais na Hungria de 2022 e ganhar um novo mandato, mesmo continuando a deslizar para terrenos não democráticos.

O acordo também se aplica apenas ao período orçamental em discussão: 2021-2027.

Na nova retórica que deverá ser discutida na cimeira europeia (entre hoje dia 10 e amanhã dia 11) ao Conselho Europeu é solicitado que “alcance uma posição comum” e que se comprometa a aplicar o mecanismo de forma justa.

Mas embora Orbán e Morawicki tenham vendido para a opinião pública húngara e polaca como uma vitória completa, nem o mecanismo de Estado de direito foi reescrito, nem as sanções em vigor e o artigo 7 que impende sobre os dois governos foi cancelado. É apenas um amortecimento à queda da espada da lei europeia.

Conselho Europeu e Parlamento a horas de dar resposta

O acordo, que poderá ser aceite em todas as capitais europeias, foi uma última tentativa para desbloquear o impasse e garantir que os fundos comecem a chegar aos cidadãos europeus a partir dos primeiros meses de 2021. O sentido de urgência, quando 2020 está a chegar ao fim, terá apressado as negociações.

Um orçamento de emergência para garantir um funcionamento mínimo estava já a ser desenhado pela Comissão Europeia.

Vai ser preciso agora que o acordo passe no Conselho Europeu (reunido numa cimeira em Bruxelas) e que o Parlamento Europeu não levante objeções. Algo que se vai saber nas próximas horas.

