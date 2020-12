Défice da Administração Central vai ser maior que o esperado devido a ajustamentos económicos em torno da pandemia.

Orçamento de Estado 2021 vai hoje a votos no Parlamento

Susy MARTINS Défice da Administração Central vai ser maior que o esperado devido a ajustamentos económicos em torno da pandemia.

Esta quarta-feira foi marcada por vários debates sobre o Orçamento de Estado para 2021 (OE2021) no Parlamento. Antes dos deputados se pronunciarem sobre o projeto de lei, o ministro das Finanças, Pierre Gramegna, subiu ao púlpito para prestar mais explicações sobre o orçamento previsto para o próximo ano.

No seu discurso, Gramegna salientou que as perspetivas económicas são atualmente melhores do que em outubro quando ele elaborou o projeto de lei. Com base nas projeções mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (Statec) e da Comissão Europeia (CE), o défice para 2020 vai ser menos pronunciado do que o previsto no cenário estabelecido para o Luxemburgo quando o documento foi entregue no Parlamento há dois meses.

O governante frisou que apesar de muitas incertezas devido à pandemia, foi possível observar um forte relançamento da atividade económica no terceiro trimestre deste ano. Um facto que se deveu também à descoberta da vacina da covid-19 que deu algum alento a uma retoma sustentada. Daí o Orçamento para 2021 refletir a continuidade da luta contra a pandemia, ao mesmo tempo que pretende relançar uma economia viável e resistente.

O titular das Finanças explicou que foram necessárias algumas alterações ao projeto de lei inicial, nomeadamente a introdução de mais 30 milhões de euros para financiar as novas medidas anunciadas pelo Governo no âmbito do Fundo de Solidariedade para as empresas. O executivo desbloqueou ainda mais 20 milhões de euros para apoiar o financiamento de projetos na luta contra o vírus.

Quase 23 mil inscrições na ADEM desde o início do confinamento Empresas estão a propor mais contratos a prazo e trabalhos temporários do que há um ano, revelou o ministro do Trabalho.

Outra das alterações relacionadas com a pandemia foi o aumento do orçamento do Ministério da Saúde em 16,5 milhões de euros para financiar a compra da vacina contra a covid-19. De acordo com as contas de Gramegna, no total estas novas medidas cifram-se em 191 milhões de euros, colocando o saldo da Administração Central em -2,7 mil milhões de euros, em vez dos -2,5 mil milhões inicialmente previstos.

O voto do documento final está previsto para esta quinta-feira de manhã.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.