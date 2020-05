É a resposta dos trabalhadores à decisão da multinacional japonesa de encerrar a produção em Barcelona e despedir 3 mil pessoas mas o número de despedimentos indiretos pode chegar aos 20 mil.

Operários da Nissan cortam estrada em Barcelona com pneus a arder

Uma das mais importantes fábricas automóveis de Barcelona vai encerrar em dezembro, anunciou a Nissan, antecipando o despedimento de cerca de 3 mil trabalhadores. A multinacional japonesa informou os governos espanhol e catalão, assim como os sindicatos, da decisão depois de ter rejeitado há poucos meses uma proposta das autoridades para investir na modernização das instalações com ajudas públicas e apostar na construção de um veículo elétrico.

O Ministério espanhol da Indústria "lamentou" a decisão e propôs à empresa japonesa a criação de um grupo de trabalho para procurar alternativas para as instalações. Mas a multinacional japonesa defende que considerou todas as opções que tinha sobre a mesa e "não há possibilidade viável para o futuro", afirmou o presidente da Nissan na Europa, Gianluca de Ficchy, em conferência de imprensa.

Os centros afectados pelo encerramento vão ser os da Zona Franca, Montcada i Reixac e Sant Andreu de la Barca, todos eles dedicados à produção e onde trabalham cerca de 3.030 pessoas. No entanto, o grupo prevê incluir o resto dos centros localizados na Catalunha, o centro de peças sobresselentes de El Prat e o centro logístico do porto de Barcelona, onde trabalham pouco mais de 200 pessoas, embora ainda não tenha decidido se os encerrará. As únicas fábricas que escaparão ao encerramento em Espanha serão as de Ávila e Cantábria, que não têm qualquer ligação com a atividade em Barcelona. A equipa de marketing e vendas em Barcelona também se manterá em funções.

Desde o início da manhã, centenas de trabalhadores da Nissan reuniram-se em frente à histórica fábrica da Zona Franca, informou Josep Catà ao El País. "Já imaginavamos, mas é muito difícil. Somos muitas famílias que ficamos na rua", explicou Cristina Montero esta manhã, que está na empresa há 15 anos. Os trabalhadores cortaram os acessos a Barcelona e colocaram os seus carros e pneus a arder para impedir a passagem dos veículos.

Após terem tomado conhecimento do anúncio oficial do desmantelamento da produção, os representantes sindicais apelaram aos trabalhadores para que mantivessem a greve por tempo indeterminado iniciada em 4 de maio e para que redobrassem as mobilizações.

