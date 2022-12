Faz hoje 30 anos, um britânico enviou a primeira mensagem curta através do Serviço de Mensagens Curtas (SMS). Cerca de dois anos e meio mais tarde, o serviço começou a sua marcha triunfal no Grão-Ducado.

"Olá do Luxemburgo": o SMS tem 30 anos de idade

Sebastian WEISBRODT Faz hoje 30 anos, um britânico enviou a primeira mensagem curta através do Serviço de Mensagens Curtas (SMS). Cerca de dois anos e meio mais tarde, o serviço começou a sua marcha triunfal no Grão-Ducado.

Tudo começou a 3 de Dezembro de 1992, faz hoje exactamente 30 anos. Nesse dia, o engenheiro e programador britânico Neil Papworth, então funcionário da empresa informática Sema Group, enviou uma mensagem do seu computador com um conteúdo simples: "Feliz Natal". O destinatário era o telemóvel de Richard Jarvis, um empregado da Vodafone que estava numa festa de Natal. Esta simples mensagem de 14 letras marcou o nascimento de um serviço que revolucionaria a comunicação para pessoas e empresas em todo o mundo. Qualquer pessoa que quisesse enviar uma mensagem de forma rápida, eficiente e quase perfeita podia passar a fazê-lo através do Serviço de Mensagens Curtas. Em resumo: SMS.



No leilão, o comprador sem nome recebeu, para além do código SMS, uma moldura fotográfica digital mostrando um telemóvel e a mensagem de SMS. Foto: Alain Jocard/AFP

No início, muitas pessoas ridicularizaram esta técnica de transmissão, que se limitava a 160 caracteres. Contudo, os seus apoiantes tinham a certeza de que este número de caracteres era mais do que suficiente para escrever mensagens interessantes. Argumentaram que mesmo os cartões postais não ofereciam mais espaço. A comunicação instantânea em forma curta chegou ao Grão-Ducado cerca de dois anos e meio mais tarde. Em Maio de 1995, o primeiro SMS igualmente simples foi enviado através de um computador. As três palavras "Olá do Luxemburgo" chegaram a um telemóvel Ericsson GH998 pertencente a um funcionário dos correios. Passaram-se mais dois anos até as primeiras mensagens de texto serem transmitidas de telemóvel para telemóvel e os SMS tornaram-se cada vez mais aceites, também no domínio privado. Muitas pessoas reconheceram que o SMS era uma forma simples de comunicar, especialmente quando não se podia - ou não se queria - telefonar.

O Luxemburgo atingiu mais de quatro milhões de SMS num dia

A partir daí, não havia como parar o SMS. Embora a entrada de texto nos telemóveis da época fosse bastante complicada em comparação com o teclado dos smartphones actuais: não havia teclas alfabéticas, apenas os números 0 a 9 e * e #. Cada número foi atribuído várias vezes a letras. Por exemplo, para escrever a letra "f", a tecla 3 teve de ser premida três vezes sucessivamente. Isto deu origem a muitas abreviaturas que facilitaram a comunicação por SMS. Por exemplo, "I love you" tornou-se "jtm" e "Oh meu Deus" tornou-se "OMG". Após a sua introdução, o número de mensagens SMS enviadas no Grão-Ducado cresceu cada vez mais rapidamente, atingindo o seu pico na noite de Ano Novo de 2011. No total, 4.186.368 mensagens curtas foram enviadas por clientes do Post Luxembourg na mudança de ano. "As saudações de Ano Novo enviadas na passagem de ano dão uma boa compreensão da evolução da utilização de SMS", explica Paul Rausch, porta-voz do Post Luxembourg. Desde então, a tendência tem sido para reduzir. Apenas cerca de 1,49 milhões de mensagens SMS foram enviadas no final do ano entre 2017 e 2018, 1,11 milhões entre 2019 e 2020 e 379.300 mensagens curtas entre 2021 e 2022.

O código do primeiro SMS foi leiloado no ano passado em Paris como um NFT. Photo: Alain Jocard/AFP

Votos de Feliz Natal

Em contraste, o volume de dados trocados através da rede móvel dos Correios tem aumentado constantemente, de 50,2 terabytes na noite de Ano Novo de 2017 para mais do triplo (165 terabytes) na noite de Ano Novo de 2021. "Serviços de mensagens online como o WhatsApp, Threema ou Signal, por exemplo, ultrapassaram gradualmente os SMS tradicionais nos anos 2010 com a crescente penetração dos smartphones. Têm características que não podem ser alcançadas com a antiga tecnologia SMS. Contudo, o SMS foi o seu precursor", explica Paul Rausch. Embora a morte do SMS já tenha sido anunciada face a esta competição, o serviço de mensagens curtas ainda não terminou o seu curso. Paul Rausch concorda. Na sua opinião, é precisamente porque o Short Message Service oferece menos funções do que os modernos serviços de mensagens em linha que é particularmente seguro: "Devido ao seu nível de segurança muito elevado, o SMS clássico continuará a ser utilizado para fins de autenticação nos próximos anos. Por exemplo, em aplicações como a banca online para o envio de números de transacções móveis. Não é necessária nenhuma aplicação adicional para um SMS e este pode ser recebido por qualquer telemóvel, mesmo sem Internet. Hoje em dia, contudo, esta utilização não compensa de forma alguma o declínio da utilização tradicional. Actualmente, cerca de um terço de todas as mensagens SMS enviadas são mensagens SMS de autenticação", explica Paul Rausch. Além disso, os proprietários de telemóveis continuarão a ser informados por SMS no caso de uma catástrofe natural. A inovação de 1992 não será, portanto, abandonada num futuro próximo.



Hoje é muito mais simples escrever um SMS num smartphone. Foto: Shutterstock

O primeiro SMS enviado por Neil Papworth há 30 anos foi vendido em leilão há cerca de um ano. A peça de história tecnológica foi vendida a 21 de Dezembro à casa de leilões francesa Aguttes e mudou de mãos por cerca de 107.000 euros como um Token Não Funcionável (NFT), um bem virtual único e não transaccionável. A Vodafone doou as receitas ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

Este artigo foi inicialmente publicado em Virgule (www.wort.lu/fr)

