OIT. Imigrantes no Luxemburgo recebem menos 27% de salário

Henrique DE BURGO O Luxemburgo, com quase metade da população estrangeira, é apontado como o oitavo país com maior diferença no salário dos imigrantes.

O Luxemburgo é um dos países com maior fosso salarial. De acordo com um relatório publicadosegunda-feira pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre a diferença salarial nos imigrantes, no Grão-Ducado os trabalhadores imigrantes recebem em média menos 27,3% de salário do que os trabalhadores nacionais.

O Luxemburgo, com quase metade da população estrangeira, é apontado como o oitavo país com maior diferença no salário entre estes dois 'grupos' de trabalhadores. Outro dado preocupante é o aumento desta diferença nos últimos cinco anos. Comparando com o último relatório, de 2015, a diferença salarial aumentou de 14,9% nesse ano para os atuais 27,3%. Segundo o relatório, "em média, os trabalhadores imigrantes nos países mais ricos ganham menos 12,6% do que os nacionais".

No mesmo sentido, um estudo publicado no final de novembro pelo Statec dava conta de que os trabalhadores de nacionalidade luxemburguesa ocupam os cargos mais bem remunerados em detrimento dos estrangeiros e transfronteiriços.



No estudo da OIT, pior do que o Luxemburgo está Portugal, em sexto lugar, com uma diferença de 28,9%. A tabela dos maiores fossos na remuneração é liderada pelo Chipre (42,1%), Eslovénia (33,3%) e Costa Rica (30,1%).





