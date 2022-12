O maior sindicato do setor financeiro do Luxemburgo, a ALEBA, foi afastado das negociações das convenções coletivas do setor em 2021.

OIT considera que Luxemburgo violou princípios da liberdade sindical

Henrique DE BURGO O maior sindicato do setor financeiro do Luxemburgo, a ALEBA, foi afastado das negociações das convenções coletivas do setor em 2021.

O maior sindicato do setor financeiro do Luxemburgo, ALEBA, voltou esta semana a exigir a sua reintegração nas negociações das convenções coletivas do setor. Para isso, o sindicato independente conta com um parecer da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que considera que o direito luxemburguês violou os princípios mais fundamentais em termos de liberdade sindical ao ter afastado o maior sindicato do setor financeiro.

O organismo internacional que defende os direitos laborais considera mesmo ser uma discriminação e pede ao Governo luxemburguês para garantir que a Associação Luxemburguesa dos Empregados de Bancos e Seguradoras (ALEBA) ALEBA possa defender os seus membros nas negociações das convenções coletivas.



Centrais sindicais acusam ALEBA de pôr em risco frente comum no setor financeiro Os dois principais sindicatos nacionais lançaram esta quinta-feira mais um apelo à ALEBA para formar uma frente sindical comum.

O ministro do Trabalho afastou no ano passado o maior sindicato do setor financeiro das negociações das convenções coletivas do mesmo setor, a pedido da OGBL e da LCGB.

Na altura, a ALEBA acusou as duas centrais sindicais de orquestrarem uma "manobra política" para monopolizar o setor.

Agora, a OIT refere que o Luxemburgo favoreceu os sindicatos com representação nacional, em detrimento dos sindicatos mais específicos de uma determinada área de atividade.

