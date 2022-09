Central sindical tinha dado o 'não' ao acordo de abril passado.

Tripartida

OGBL saúda acordo que "apoia poder de compra das famílias"

Henrique DE BURGO Central sindical tinha dado o 'não' ao acordo de abril passado.

Depois de ter sido o único sindicato a não assinar o acordo de abril, que permitiu a manipulação da indexação, a OGBL voltou à mesa das negociações na última tripartida e reclama agora vitória.

Num comunicado, a maior central central sindical do país, a OGBL, aplaude o acordo de princípio na reunião tripartida, que terminou na terça-feira.

A central refere que após mais de 30 horas de negociações, o acordo anunciado pelo Governo "responde às reivindicações" que tinham sido feitas em março, ou seja, medidas para combater a inflação em vez de combater a indexação.

Nova indexação dos salários só em 2023 Saiba as novas medidas de apoio às famílias decididas na reunião da tripartida.

A OGBL refere, assim, que a sua posição sai agora reforçada já que este novo acordo põe fim à manipulação do 'índex', prevendo-se que as futuras tranches sejam pagas juntamente com os salários.

Além do restabelecimento da indexação, Governo, patronato e sindicatos aprovaram outras medidas para aumentar o poder de compra das famílias e empresas.

O preço da eletricidade não vai aumentar em janeiro, o aumento do gás será limitado a 15% do preço atual, o gasóleo de aquecimento vai ter um desconto de 15 cêntimos por litro e o IVA terá uma redução de ponto percentual em todos os produtos.



As medidas acordadas esta semana têm como objetivo fazer baixar a inflação e evitar os aumentos dos preços de energia, que têm pesado sobretudo no orçamento das famílias mais carenciadas.

CGFP lamenta que escalão de impostos não seja adaptado à inflação O sindicato da função pública não abdica da medida e reivindica que entre em vigor, o mais tardar, na próxima reforma fiscal.

No entanto, tal como a Confederação-Geral da Função Pública (CGFP), a OGBL lamenta a falta de acordo para adaptar o escalão de impostos à inflação e diz que vai continuar com esta reivindicação. O acordo tripartido deverá ser assinado entre as três partes no próximo dia 28 de setembro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.