OGBL recusou-se a assinar acordo para não passar "cheque em branco" ao Governo

Redação

Na quarta-feira, a OGBL rejeitou a proposta de acordo tripartido, mas este sábado o sindicato veio a público manifestar-se contra o que diz ser uma deturpação dos factos por parte do Governo e das organizações patronais em relação ao seu posicionamento.

Num comunicado divulgado este sábado, a OGBL negou que tivesse rejeitado o acordo pelo facto de o Executivo e entidades patronais não estarem dispostos a conceder compensações para aqueles que ganham até 160.000 euros anuais, em caso de adiamento da segunda indexação dos salários, prevista para agosto de 2022.

"Em primeiro lugar, não é verdade que a OGBL se tenha recusado a concordar com a proposta do Governo com o argumento de que teria gostado que os trabalhadores que ganham até 160.000 euros por ano fossem 'compensados' pelo adiamento do escalão do índice normalmente previsto para agosto de 2022", refere a OGBL no documento publicado no seu site oficial.

A central sindical justifica que recusou assinar o acordo porque, por um lado, "não podia dar um cheque em branco ao Governo para uma manipulação do índice até 2024, sabendo ainda mais que os preços são atualmente extremamente voláteis". Por outro lado, a OGBL diz também não aceitar que "a ajuda maciça às empresas, a maior das quais é absolutamente não direcionada e indiferenciada, nomeadamente o adiamento de vários escalões de índices, deva ser financiada através - e portanto da redução - do poder de compra de quase todos os trabalhadores, pensionistas e suas famílias". "Isto é nada mais nada menos que uma vasta operação de redistribuição inversa, de baixo para cima", acusa a central.

Sobre a compensação referida pelo Governo, pelo adiamento da fatia da indexação prevista para agosto de 2022, a OGBL acrescenta que para 40% da população não haverá qualquer compensação e que para cerca de 20% "a 'compensação' será anedótica em comparação com a perda de rendimento causada pelo adiamento da indexação salarial".

A indexação única dos salários este ano, entrou em vigor esta sexta-feira, 1 de abril, uma vez que o Governo tenciona adiar uma segunda possível indexação para 2023, face à escalada de preços da energia.



O aumento consiste numa adaptação dos vencimentos ao custo de vida, a chamada indexação dos salários à inflação. No caso do mês de março a taxa de inflação foi de 6,1%, o que levou o Instituto Nacional de Estatísticas (Statec) a anunciar o desencadeamento automático deste mecanismo para manter o poder de compra dos consumidores.



A OGBL considera que os signatários do acordo tripartido concordaram com um "período mínimo de 12 meses entre os dois escalões de indexação", e que, por isso, há "um risco real de perda permanente de um escalão de indexação, se a inflação se mantiver ao nível atual ou aumentar ainda mais".

