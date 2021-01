Sindicato questiona o porquê da espera, sobretudo em plena crise.

OGBL quer que indexação do abono de família entre já em vigor

Diana ALVES Sindicato questiona o porquê da espera, sobretudo em plena crise.

A central sindical OGBL quer que a anunciada indexação do abono de família entre já em vigor. Reagindo à notícia sobre a intenção do Governo em avançar com a medida em janeiro de 2022, o sindicato questiona o porquê da espera, sobretudo em plena crise.

Numa nota à imprensa, a OGBL alerta para a importância de "estimular o poder de compra das famílias, sabendo que muitos trabalhadores sofreram perdas de rendimento devido às diferentes medidas governamentais para conter o coronavírus". "As pessoas precisam de um incentivo agora, e não apenas daqui a um ano", diz o sindicato.

A estrutura sindical frisa também que o mecanismo de indexação do abono de família que o Governo tenciona implementar fica aquém daquilo que foi acordado em novembro de 2014 entre Executivo e sindicatos. A OGBL lembra que esse acordo previa um mecanismo de adaptação das prestações familiares ao custo de vida e à evolução dos salários, acrescentando que "o Governo não respeitou o acordo".

Abono de família abrangido pela indexação a partir de 2022. LCGB quer mais O sindicato reivindica que o montante mensal passe dos atuais 265 euros por mês para 285.

O maior sindicato do país lamenta ainda que o Governo não equacione uma forma de compensar as perdas causadas pelo fim da indexação das prestações familiares, em 2006, que, segundo diz, ascendem aos 20%. E aproveita para lembrar a proposta da Câmara dos Assalariados, que reivindica uma revalorização imediata de 7,7% de todas as prestações familiares, tendo em conta a evolução dos preços desde 2014. A OGBL entende que uma medida do género, com efeitos retroativos, serviria para consolidar o poder de compra das famílias, pedindo a sua implementação "imediatamente".

De acordo com o Luxemburger Wort, que cita a comissão parlamentar da saúde, o Governo tenciona avançar com a indexação do abono de família a partir de 1 de janeiro de 2022. Na prática significa que quando os salários e pensões forem adaptados à inflação, o abono também será. A próxima indexação está prevista para meados do próximo ano. Entretanto a LCGB reivindicou também que o montante único do abono passe dos atuais 265 para 285 euros mensais.



