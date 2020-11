O sindicato denuncia que “parece haver mais despejos do que nunca” e que o número de pessoas sem-abrigo está a aumentar.

OGBL quer congelamento das rendas até 2021

A central sindical OGBL quer que o congelamento das rendas seja prolongado até 2021. A medida, em vigor até 31 de dezembro deste ano, foi tomada pelo Governo no início da pandemia, impedindo os proprietários de aumentarem os valores das rendas. Objetivo? Aliviar os inquilinos em tempos de crise.

Num comunicado divulgado hoje, o sindicato defende o congelamento das rendas até 2021 e a implementação de várias outras medidas de urgência, denunciando que “parece haver mais despejos do que nunca” e que o número de pessoas sem-abrigo está a aumentar.

Com o aumento do número de infeções pela covid-19 e com o inverno à porta, a OGBL recomenda ao Governo que aja, pedindo então o congelamento das rendas até 2021, acompanhado de medidas de controlo para garantir o seu cumprimento.

Outras medidas passam pela suspensão de despejos até à primavera de 2021 ou até que a crise pandémica melhore; suspensão temporária dos cortes de luz, água, gás e telecomunicações devido a atrasos de pagamento; e criação de mais centros de acolhimento.

Medidas que, segundo o sindicato, são urgentes para evitar que pessoas “morram de frio na rua”.O sindicato lamenta que “as sucessivas leis covid” não estipulem medidas para “evitar que famílias inteiras fiquem sem domicílio fixo”.

A central sindical diz que esta é uma “consequência das perdas de rendimento e de emprego causadas pela crise”. A OGBL chama também a atenção para o aumento do número de sem-abrigo nos centros de acolhimento, uma situação agravada pelo recolher obrigatório das 23:00 às 06:00. A este problema acresce ainda o número de vagas, agora reduzido devido às regras de distanciamento.



