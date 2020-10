A central sindical OGBL exige garantias de emprego.

OGBL preocupada com venda da Delphi de Bascharage à BorgWarner

O grupo norte-americano de equipamento automóvel BorgWarner finalizou a compra da Delphi Technologies, sediada em Bascharage. Uma aquisição que tinha sido anunciada já no início do ano.

No entanto, a compra deixa a OGBL de pé atrás, com a central sindical a exigir garantias de emprego. Num comunicado enviado às redações, a OGBL lembra que nos últimos dez anos a Delphi já enfrentou quatro planos sociais, passando de 750 trabalhadores em 2008 para os atuais 300.Embora a OGBL saúde a intenção da empresa norte-americana de querer continuar as atividades ou mesmo de as desenvolver, o sindicato lança algumas reivindicações. A central sindical quer perspetivas claras e honestas para os trabalhadores da Delphi Technologies e um plano para o futuro, com uma estratégia de investimento e de desenvolvimento baseado em vários anos. A OGBL quer ainda garantias em matéria de emprego e de recrutamento, mantendo os direitos sociais adquiridos inscritos na Convenção Coletiva de Trabalho.Para abordar todos estes temas, a OGBL já enviou um pedido de reunião à direção local da BorgWarner, como também ao ministro da Economia, Franz Fayot, com quem quer partilhar as suas reivindicações e preocupações.



