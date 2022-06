O objetivo do Governo é poupar as empresas dos custos inerentes à indexação. Para o sindicato significa que várias outras tranches vão ficar por pagar tendo em conta o nível da inflação.

Acordo tripartido

OGBL pede ao Governo que abandone projeto de lei sobre a indexação

Diana ALVES O objetivo do Governo é poupar as empresas dos custos inerentes à indexação. Para o sindicato significa que várias outras tranches vão ficar por pagar tendo em conta o nível da inflação.

Contra a medida desde o início, a OGBL veio agora a público pedir ao Governo que abandone o projeto de lei sobre a indexação. Se isso não acontecer, o sindicato apela aos deputados que votem contra o texto, de acordo com a presidente do sindicato, Nora Back, citada pelo Paperjam, no âmbito de uma conferência de imprensa.

O projeto de lei sobre a indexação resultou de um acordo tripartido, que contou com o apoio de todos os sindicatos (LCGB e CGFP), com exceção da OGBL. Na prática, o texto estipula o adiamento das próximas parcelas do ‘index’ para abril de 2023 e das seguintes para abril de 2024.

O objetivo do Governo é poupar as empresas dos custos inerentes à indexação, mas, no entender do sindicato, isto significa que várias outras tranches vão ficar por pagar tendo em conta o nível da inflação. Situação que acabará por prejudicar o poder de compra do consumidor. Por outro lado, se forem pagas, haverá, nas palavras de Nora Back, um “congestionamento de tranches salariais em abril de 2024”, dando origem a uma situação catastrófica.

Sindicato diz que grande maioria dos trabalhadores vai sair prejudicada

Do lado do Executivo, a lógica do projeto de lei é a seguinte: menos tranches salariais, mas mais apoios para fazer face à escalada dos preços da energia. Um desses auxílios diz respeito ao crédito de imposto energético. Mas, para Nora Back, há que desmistificar a narrativa em torno desta ajuda, pensada para “compensar todos os agregados”.

A dirigente sindical está convencida de que isso não vai acontecer e que, na verdade, a grande maioria dos trabalhadores vai sair prejudicada. De acordo com a presidente da OGBL, a reivindicação principal do sindicato é que o Governo abandone por completo o projeto de lei e recomece as negociações.

O sindicato mantém-se assim firme na sua posição e vai agora reunir-se com os partidos da oposição.



