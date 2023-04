O sindicato sublinha a espera de nove meses depois do adiamento da tranche de julho de 2022.

OGBL. 'Index' de abril "foi um parto difícil"

Salários e pensões são indexados este mês e a OGBL lembra que foi preciso esperar nove meses por este pagamento. “Foi um parto difícil”, diz o sindicato, referindo-se ao facto de esta tranche do ‘index’ ter sido adiada em julho do ano passado.



Num texto divulgado no seu site, a central sindical diz que esperar nove meses é coisa normal no âmbito de uma gravidez, mas não tanto quando se trata de uma adaptação salarial.

"Um pilar do modelo social luxemburguês"

A OGBL lembra que este ‘index’ foi desencadeado a 1 de julho de 2022 e adiado para abril de 2023 no seguimento de um acordo tripartido, que o sindicato se recusou a assinar e que previa a introdução de um período de 12 meses entre o pagamento de cada parcela. A decisão levou a OGBL a criticar duramente aquilo que considera ser uma “manipulação maciça” do mecanismo de indexação.

A organização sindical volta a insistir na importância do sistema de indexação salarial, que considera ser um “pilar do modelo social luxemburguês”, sublinhando que, graças à sua luta pela preservação do mecanismo, o funcionamento normal do ‘index’ acabou por ser restabelecido alguns meses depois. Caso contrário, diz o sindicato, a tranche de fevereiro passado poderia não ter sido paga na altura.

Segundo as mais recentes previsões do Instituto Nacional de Estatística (Statec), após a tranche deste mês de abril, deverá haver uma nova adaptação salarial no quarto trimestre deste ano e outra no mesmo período de 2024.

