Crise energética

OGBL. "Explosão dos preços da energia não pode ser combatida com esmolas"

Henrique DE BURGO A central sindical OGBL junta-se ao coro de críticas ao Governo sobre o aumento dos preços da energia. Um aumento que está a ter impacto sobretudo nas famílias de baixo e médio rendimento, já afetadas pelo aumento do preço da habitação e pelas perdas ligadas à pandemia.

Segundo os recentes dados do Eurostat, o Luxemburgo foi o Estado-membro com maior aumento dos preços de combustível, entre setembro de 2020 e igual período deste ano, com mais 30,7%. Soma-se a isto o aumento do preço do gás em 31% desde janeiro de 2021.

Apesar de o Governo ter anunciado já um aumento do subsídio de custo de vida de 200 euros para 2022, os responsáveis do sindicato defendem, em comunicado, que esse aumento não é suficiente para compensar as perdas associadas ao aumento dos preços.

Como solução, a OGBL pede ao Governo para repetir a duplicação do subsídio de custo de vida no próximo ano, como fez em 2020, no âmbito da pandemia, para equilibrar o poder de compra.

Os responsáveis sindicais propõem ainda o adiamento do aumento do imposto sobre emissões de carbono, até a economia voltar a estabilizar, e uma intervenção pública para limitar a evolução dos preços da energia.

A OGBL critica ainda o Governo luxemburguês de estar a aliar-se aos países nórdicos e de língua alemã, que estão a bloquear a reforma do mercado europeu do gás e da eletricidade.



