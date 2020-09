A limpeza é particularmente importante numa altura de pandemia e isso deve refletir-se nos salários dos funcionários, diz confederação sindical da OGBL.

OGBL exige salários mais altos para o setor da limpeza

As equipas de limpeza mantêm escolas, hospitais e escritórios limpos. Ainda assim, apesar do esforço adicional causados ​​pela pandemia da covid-19, continuam à espera de um aumento salarial. A OGBL exige assim mais dinheiro para os cerca de 11 mil funcionários deste setor no Luxemburgo.

"A crise sanitária mostrou como é importante o trabalho muitas vezes invisível do setor da limpeza. Infelizmente, esse trabalho social não é suficientemente reconhecido na nossa sociedade", afirma Estelle Winter, secretária sindical da OGBL. "Isto exige melhores condições gerais para os funcionários no Luxemburgo", afirma.



A negociação coletiva entre a Federação das Empresas de Limpeza e os sindicatos OGBL e LCGB decorre desde outubro de 2019. "Gostaríamos de mais reconhecimento pelo trabalho indispensável. A profissão também deve ser encarada de forma mais profissional. Isso significa, acima de tudo que os ordenados têm de subir", diz Estelle Winter. Winter acrescenta que, na atual ronda de negociação coletiva, foram pedidas "regras mais claras que favoreçam os contratos a tempo inteiro no setor".

Embora a maioria do pessoal de limpeza tenha contratos permanentes - 87% em março de 2019 - a proporção de funcionários com contratos a termo certo é de 11 por cento, maior do que noutros setores, onde a taxa ronda os 6%. Além disso, os contratos a prazo oferecidos são mais frequentemente de uma duração muito curta. Por exemplo, 12% dos empregados com contratos a termo certo têm um contrato com duração inferior a um mês, em comparação com apenas 3% em todos os outros setores, como a hotelaria e restauração ou serviços de segurança privada.

No mesmo sentido, as oportunidades de avanço na carreira são muito limitadas. "Após 20 anos de negociação coletiva no setor, os salários estão pouco acima do salário mínimo, cerca de 5,5% mais altos. Atingimos um aumento de 57 cêntimos em 20 anos", lamenta a OGBL.



Melhores prémios, melhor pagamento

Outra das reivindicações é a introdução de um 13º mês de salário, direito a férias adicionais após anos de serviço, aumento e alteração do prémio de assiduidade, bem como um aumento do bónus pelo trabalho duro, perigoso e insalubre. E ainda o pagamento devido das horas extras. "Todas as horas extras trabalhadas devem ser pagas como tal, ou seja, a empresa deve pagar pelo menos 140 por cento do salário por hora", pede ainda Estelle Winter.



Além disso, o sindicato defende a introdução de uma restrição às distâncias de deslocações para o trabalho. Isso deve aplicar-se, por exemplo, ao realocar uma empresa ou ao mudar de local de trabalho. As equipas de limpeza trabalham frequentemente em locais diferentes, tendo de realizar deslocações constantes. "Mas têm de pagar as suas próprias despesas de viagem", criticou Estelle Winter. "Temos que garantir que isso acabe", refere. A sindicalista relata que os trabalhadores caracterizam as horas de trabalho como duras, com oportunidades de formação significativamente menores do que noutros setores. O manuseio de produtos químicos perigosos é arriscado, elevando muitas vezes o risco de lesões.

Mas não é tudo: a OGBL reitera também que o acordo coletivo se aplique a trabalhadores que trabalham em casas particulares. "Na crise da covid-19, estes funcionários não recebem nenhum benefício de trabalho temporário financiado pelo Estado porque não são cobertos por um acordo coletivo. Na verdade, as empresas de limpeza também prestam serviços em residências privadas. Portanto, queremos que todos os funcionários sejam tratados com igualdade", reitera.

“Pouco avanço nas negociações”

As reivindicações do sindicato estão em discussão desde março deste ano mas pouco se avançou, lamenta Estelle Winter. Mesmo a Federação das Empresas de Limpeza não dá respostas específicas às exigências do sindicato, indicando mesmo que a crise sanitária não era o momento para tomar as decisões.

"No dia 18 de setembro, recebemos uma fração das respostas às nossas reivindicações. Trata-se apenas de adaptar as disposições legais, como por exemplo considerar o Dia da Europa como feriado. Hoje temos a impressão de que a associação não tem visão para o futuro", considera Estelle Winter. Para a sindicalista, a crise sanitária não deveria ser usada como argumento contra a negociação coletiva.

"Conhecemos o raciocínio habitual em tempos de crise. Mas o setor da limpeza, até agora, passou pela crise muito mais incólume do que outras indústrias. E algumas empresas até conseguiram lucrar bem", acrescenta." Um estudo atual mostra que a indústria dobrou a faturação durante um período de 15 anos."

Artigo original publicado na edição alemã do Luxemburger Wort. Traduzido e editado por Ana Patrícia Cardoso.

