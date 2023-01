Estrtutura sindical está contra as contratações de funcionários com estatuto privado.

Sindicato

OGBL exige estatuto público para todos trabalhadores da Post

Henrique DE BURGO

A central sindical OGBL exige ao Governo o reforço do estatuto público dos funcionários da Post. A empresa de correios, de telecomunicações e finanças é estatal e, por isso, a OGBL está contra as contratações de funcionários com estatuto privado.



O artigo 24 da lei-quadro da Post estabelece que além da convenção coletiva de trabalho para os funcionários públicos, há também uma convenção coletiva para o regime privado.

A central sindical critica esta maneira de contornar o estatuto público da empresa e denuncia que as injustiças entre os dois regimes têm aumentado.

Como solução, a OGBL exige o recrutamento de funcionários públicos na Post, a passagem dos quadros privados para o regime público, através de negociações que envolvam a direção da empresa, o Governo e todos os sindicatos representados na Post.





