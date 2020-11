Segundo o OGBL e a LCGB os trabalhadores que ganham o ordenado mínimo têm o direito a este aumento.

OGBL e LCGB criticam posição da UEL sobre aumento do salário mínimo

Susy MARTINS

“A posição da União Luxemburguesa das Empresas (UEL) relativa ao aumento do salário social mínimo é revoltante”. A declaração é das centrais sindicais OGBL e LCGB que, em comunicado conjunto, afirmam estar “chocadas” com a atitude da UEL.



Na semana passada o Governo anunciou um aumento do salário mínimo de 2,8% a partir de 1 de janeiro do próximo ano. Para a UEL neste contexto atual de crise económica e sanitária um tal aumento “não é sustentável para as empresas”. A organização defendeu na altura que o aumento “não só vai destruir os empregos existentes como também impedir a criação de novos postos de trabalho”. Daí ter reivindicado que o projeto de lei que estipula o aumento do salário mínimo, seja retirado, e não vá a votos no Parlamento.

Segundo o OGBL e a LCGB os trabalhadores que ganham o ordenado mínimo têm o direito a este aumento, uma vez que se trata de uma adaptação à evolução dos salários no Luxemburgo. Ou seja, segundo os sindicatos, este aumento já ocorreu há pelo menos mais de um ano, nos outros salários.



No comunicado a UEL dava conta que nos últimos dois anos, o salário mínimo já aumentou de 7%. Uma “informação errada”, segundo os representantes dos trabalhadores, que sublinham que o aumento foi de 4,56%.

Resumindo, os sindicatos defendem que esta crise económica não pode ser resolvida em detrimento das pessoas que trabalham.

