OGBL e déi Lénk unidos contra mexidas no índex

Henrique DE BURGO Num comunicado conjunto, as duas partes lembram que o "índex" é tido como a única ferramenta para adaptar salários e pensões ao custo de vida real.

A OGBL e o partido déi Lénk estão alinhados e não cedem às mexidas na indexação dos salários. A presidente da OGBL, Nora Back, e uma delegação da central sindical estiveram reunidas recentemente com os deputados do partido de esquerda para "reforçar a cooperação na luta pela defesa dos benefícios sociais dos trabalhadores e reformados".

Num comunicado conjunto, as duas partes reiteram que é "inadmissível" a manipulação na indexação salarial e no chamado “pacote de solidariedade”, que estão a afetar o poder de compra dos reformados e trabalhadores, com a explosão de preços de energia e de alimentos.

OGBL disposta a apresentar sua posição na “comissão especial tripartida” A central sindical OGBL mostra-se disponível para encontrar os membros da comissão especial “tripartida” do Parlamento, a fim de expor os defeitos do acordo assinado entre Governo, patronato e os sindicatos LCGB e CGFP.

A OGBL e o déi Lénk lembram que o "índex" é tido como a única ferramenta para adaptar salários e pensões ao custo de vida real. Ao mesmo tempo denunciam que esta manipulação, que adiou a segunda tranche da indexação para 2023, ocorre num momento em que a inflação está num dos seus níveis mais altos em décadas.

As mexidas no "índex" afetam ainda os mais jovens, já que este mecanismo mexe também nos subsídios de aprendizagem e na remuneração mínima do estágio.



