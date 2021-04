As negociações sobre o trabalho aos domingos no setor do comércio falharam. A central sindical OGBL e a Câmara de Comércio do Luxemburgo (CLC) acusam-se mutuamente pelo fracasso nas negociações, que começaram há algumas semanas.

OGBL e Câmara de Comércio falham negociações sobre trabalho aos domingos

Henrique DE BURGO As negociações sobre o trabalho aos domingos no setor do comércio falharam. A central sindical OGBL e a Câmara de Comércio do Luxemburgo (CLC) acusam-se mutuamente pelo fracasso nas negociações, que começaram há algumas semanas.

Segundo a OGBL, após uma onda de fiscalizações no setor do comércio, no final de 2020, foram detetados vários casos em que o limite máximo de 4 horas de trabalho por funcionário, ao domingo, não foi respeitado.

Para ajudar a solucionar esse problema, a OGBL propôs à CLC a renunciação do limite de 4 horas com contrapartidas para os trabalhadores. Compensações que terão sido rejeitadas pela Câmara de Comércio e bloqueado as negociações, alega a OGBL.

O organismo que representa os comerciantes refere, por sua vez, que o fracasso nas negociações deve-se à "intransigência" da OGBL. Entre outras medidas, a CLC defende em comunicado que o trabalho superior a 4 horas por domingo deve ser voluntário.

Na falta de acordo entre os parceiros sociais, a lei continua a limitar o trabalho aos domingos a 4 horas no comércio a retalho.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.