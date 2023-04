A OGBL justifica esta doação com o facto de milhares de trabalhadores transfronteiriços franceses serem membros do sindicato.

Reforma das pensões

OGBL doa 10.000 euros a sindicatos grevistas franceses

Susy MARTINS A OGBL justifica esta doação com o facto de milhares de trabalhadores transfronteiriços franceses serem membros do sindicato.

Dez mil euros. Este é o montante que a central sindical OGBL decidiu doar ao sindicato homólogo francês CGT. Uma forma de apoiar os trabalhadores grevistas em França, que protestam contra a lei das reformas. Uma informação avançada pelo jornal Le Républicain Lorrain.



A OGBL justifica esta doação com o facto de milhares de trabalhadores transfronteiriços franceses serem membros do sindicato. Citada pelo jornal francês, Michelle Cloos, da OGBL, diz que é um dever defender estes trabalhadores no Luxemburgo, mas também no local de residência.

Macron promete melhorar salários face à contestação à reforma das pensões O Presidente francês dirigiu-se na segunda à noite à nação, depois de promulgar a polémica lei da reforma das pensões.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, promulgou no sábado as alterações à lei que passam a idade de reforma dos 62 para os 64 anos, após o Conselho Constitucional ter validado a maior parte do texto.

A iniciativa de Macron tem sido fortemente contestada pelos sindicatos e os protestos prosseguem em várias cidades francesas.



