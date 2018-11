A central sindical OGBL diz-se “surpreendida” pelo acordo conseguido entre a ArcelorMittal e a britânica Liberty House para a compra da unidade de Dudelange.

OGBL diz-se "surpreendida" com a venda da unidade de Dudelange à Liberty House

De acordo com o sindicato, o nome do comprador foi uma surpresa porque, “segundo as informações de que dispõe, trata-se de um grupo mais ligado ao setor financeiro do que ao industrial”. Em declarações ao Contacto, e perante o acordo, a central sindical quer agora reunir com o Governo. Além disso, tendo em conta que a Liberty House adquiriu mais unidades da ArcelorMittal noutros países, a OGBL pretende também a intervenção dos sindicatos que representam o setor a nível europeu e não apenas do sindicato belga.

Na passada sexta-feira, a gigante do aço anunciou que tinha chegado a acordo para a venda das unidades de Dudelange e de Liège (Bélgica) ao grupo britânico Liberty House. A 12 de outubro, já tinha sido divulgado o acordo de venda ao mesmo grupo das unidades de Ostrava (República Checa), Galati (Roménia), Skopje (Macedónia) e Piombino (Itália). Estes desinvestimentos foram uma condição imposta pela Comissão Europeia permitir que a ArcelorMittal comprasse a italiana Ilva, negócio que já foi concluído.

Também na passada sexta-feira, a central sindical LCGB reagiu e acusou a família Mittal de "privilegiar um ator financeiro em detrimento de um ator industrial". Em comunicado, o sindicato interrogou-se "sobre a estratégia escondida sob esta manobra" e lembrou que, no passado mês de julho, a alemã Salzgitter tinha apresentado uma proposta para compra da fábrica em Dudelange, surgindo até 12 de outubro como principal candidata à aquisição. Ao mesmo tempo, o sindicato questionou a forma como o Liberty House se desenvolveu "a uma velocidade vertiginosa" desde 2015, lembrando que, "em quatro anos, o grupo passou de 1.500 para perto de 26 mil trabalhadores", algo que "suscita a inquietação" da LCGB, tendo em conta as interrogações manifestadas quanto à origem dos fundos financeiros que permitiram esta ascenção.

