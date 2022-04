A central sindical refere que os lucros de algumas empresas, como as do setor bancário, mostram que o apoio do acordo tripartido devia ser direcionado apenas às empresas em dificuldades, evitando a indexação salarial única e a redução do poder de compra das famílias.

OGBL aponta lucros de bancos em 2021 para reforçar contestação a indexação salarial única

A OGBL voltou, esta sexta-feira, a contestar o acordo tripartido que aprovou a indexação única dos salários este ano, com o adiamento de uma segunda possível indexação para 2023, devido à escalada de preços da energia.

A central sindical reforça a sua oposição ao acordo apontando os lucros que várias empresas obtiveram em 2021, com destaque para o setor bancário, e volta a acusar o Governo de não ter dirigido o apoio apenas às que estavam em dificuldades, poupando os lucros de acionistas e fazendo-o através da redução do poder do poder de compra das famílias e dos pensionistas, com uma indexação salarial única para este ano.

"Os resultados financeiros das filiais luxemburguesas dos principais grupos internacionais foram publicados durante a última semana e o mínimo que podemos dizer é que, pelo menos para algumas delas, o negócio parece estar a correr muito bem", refere a OGBL no comunicado, dando como exemplo os lucros do setor bancário em 2021, "que foi ainda um ano pandémico", que registaram "um aumento de 30,8%".

Num outro comunicado publicado no passado sábado, a central sindical já tinha justificado a recusa em assinar o acordo, apontando como uma das razões o facto de não aceitar que "a ajuda massiva às empresas, a maior das quais é absolutamente não direcionada e indiferenciada, nomeadamente o adiamento de vários escalões de indexação, deva ser financiada através - e portanto da redução - do poder de compra de quase todos os trabalhadores, pensionistas e das suas famílias".



No documento divulgado hoje, a OGBL volta a sublinhar que embora algumas organizações estejam atualmente em dificuldades com o aumento dos preços da energia e a necessitar "realmente de assistência, é também inegável que isto não se aplica a todas as empresas que operam no país".

A central sindical insiste que o apoio devia ter sido atribuído "exclusivamente às empresas que estavam genuinamente em dificuldade devido à tendência preocupante dos preços da energia", considerando que com o atual acordo se está a beneficiar "todas as empresas, sem distinção, em detrimento de praticamente todos os empregados e pensionistas, que estão a ser privados da sua indexação".

Apesar das críticas, a OGBL saúda o que diz ser o recuo do Governo ao excluir as prestações familiares, como o abono de família, "da manipulação do próximo escalão de indexação, o que não estava previsto no pacote de medidas adotadas no [acordo] tripartido final".

Esta quinta-feira, a ministra das Finanças, Yuriko Backes, confirmou à RTL que o aumento do abono de família previsto para agosto vai manter-se, apesar do adiamento da segunda indexação dos salários.

Depois da atualização em janeiro, em que cada agregado passou a receber 271 euros mensais por cada criança, o abono volta a ter um aumento de 2,5% no verão.



"Felizmente, o governo parece ter recuado neste ponto específico, mas esta súbita reviravolta é mais uma prova de que o pacote de medidas do governo - chamado de forma descarada de 'pacote de solidariedade' - não foi pensado até ao fim", remata a organização sindical que continua a reclamar a restauração do mecanismo de ajustamento dos salários e pensões à inflação.

