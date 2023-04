Em causa está a possível perda de postos de trabalho se a fusão com a multinacional Intelsat avançar.

Empresas

OGBL apela a Bettel sobre futuro dos trabalhadores do SES

Henrique DE BURGO Em causa está a possível perda de postos de trabalho se a fusão com a multinacional Intelsat avançar.

A OGBL está preocupada com o futuro dos trabalhadores da empresa luxemburguesa Sociedade Europeia de Satélites (SES). Em causa está a possível perda de postos de trabalho se a fusão entre a SES e a multinacional Intelsat avançar.



Os 650 funcionários terão sido informados sobre este plano de fusão pela direção da empresa no passado mês de março, refere a OGBL em comunicado enviado às redações.

Sindicato pede intervenção do primeiro-ministro

Em 2020, aquando da última reestruturação interna da empresa, cerca de 50 postos de trabalho foram salvaguardados com recurso a um plano de manutenção de emprego. Entretanto, nesse ano, a SES abriu uma filial na Roménia, tendo a OGBL lembrado que o apoio financeiro do Estado (que detém 33,3% do capital da SES) deveria ser para salvaguardar postos de trabalho no Luxemburgo.

Agora, a central volta a manifestar preocupações sobre o futuro dos funcionários, alegando que é muito provável haver perdas de emprego se a fusão com a Intelsat vier a acontecer.

O sindicato exorta, por isso, o ministro das Comunicações e Media, e primeiro-ministro, Xavier Bettel, a "desempenhar um papel ativo na negociação desta fusão" e a "defender a salvaguarda dos postos de trabalho no Luxemburgo".

