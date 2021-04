Candidatos inscritos na ADEM continuam, no entanto, a ter acesso às ofertas em primeira mão.

Ofertas de emprego da ADEM vão estar disponíveis a todos a partir de 28 de abril

As ofertas de emprego da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), até agora disponíveis apenas aos candidatos inscritos na agência, vão passar a estar abertas a qualquer pessoa.

A medida entra em vigor a partir do dia 28 de abril e pretende dar mais autonomia a quem procura emprego (inscrito ou não na ADEM) e aos empregadores. Os candidatos inscritos na ADEM continuam, no entanto, a ter acesso exclusivo às ofertas de emprego durante os primeiros sete dias após a sua publicação. Após uma semana as ofertas passam assim a estar visíveis a toda a população.

As ofertas de emprego vão poder ser consultadas por qualquer pessoa, "sem quaisquer formalidades prévias", refere a ADEM em comunicado recente. A iniciativa pretende ainda gerar mais transparência e aumentar as possibilidades de contacto entre empregadores e candidatos, refere a ADEM em comunicado. ¨

Além de poderem aceder aos anúncios em primeira mão, a agência refere ainda que os inscritos nos centros de emprego têm sempre uma vantagem em relação aos não-inscritos: os candidatos podem usufruir de um perfil no site da ADEM, que poderá ser consultado pelos empregadores.

