Ofertas de emprego aumentam no primeiro trimestre no Luxemburgo

As ofertas de emprego no Luxemburgo aumentaram para 1,7% no primeiro trimestre de 2020, quando no último trimestre de 2019 a taxa era de 1,5%, segundo dados recentes divulgados pelo gabinete de estatísticas da União Europeia (Eurostat).

Já a taxa de ofertas de emprego na zona euro e na União Europeia (UE) recuou nos primeiros três meses do ano para 1,9%, face ao trimestre anterior (2,2% na zona euro e 21,% na UE).

As maiores subidas foram observadas na República Checa (5,7%), Bélgica (3,2%) e Áustria (2,9%) e as menores na Polónia (0,6%), Itália, Irlanda e Bulgária (0,7% cada).

Na comparação com igual período do ano passado, a par com a Espanha, Chipre e Finlândia, o Luxemburgo, com 1,7%, é um dos quatro países a manter-se estável, sem alteração na taxa.



