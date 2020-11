Tal como nos anos anteriores, o Luxemburgo quer manter o seu objetivo de doar 1% do Produto Interno Bruto (PIB) à ajuda pública ao desenvolvimento.

OE 2021. Mais de 400 milhões de ajuda pública ao desenvolvimento

Para 2021 o envelope previsto no Orçamento do Estado (OE) é de 403 milhões de euros. O assunto foi debatido esta segunda-feira em comissão parlamentar dos Negócios Estrangeiros. A agência para o desenvolvimento, a LuxDev, irá receber assim 95 milhões de euros, enquanto as organizações não-governamentais contarão com 69 milhões de euros. Por fim a ajuda humanitária irá receber 14% da ajuda pública ao desenvolvimento.

O Orçamento do Estado para o próximo ano prevê ainda aumentar em 4% a verba atribuída ao Gabinete Nacional de Acolhimento, em comparação com o ano anterior, o que corresponde a um total de 80 milhões de euros.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros quer ainda reforçar as medidas de segurança para os representantes diplomáticos no estrangeiro, sobretudo na região do Sahel, em África. O objetivo é tornar as habitações destes representantes mais seguras, com câmaras de vigilância ou portas e janelas blindadas.



