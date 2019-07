A start-up passou a valer mais de mil milhões de dólares.

OCSiAl é o novo unicórnio no Luxemburgo

A start-up OCSiAl com sede no Luxemburgo entrou para o clube restrito dos unicórnios, empresas start-up que valem mais de mil milhões de dólares. O lugar na lista da CB Insights Global Unicorn Club foi conseguido depois de a A&NN Investments ter comprado uma posição de 0,5% na empresa por cinco milhões de dólares.

A OCSiAl é o maior produtor mundial de nanotubos de grafeno – um material feito a partir de carbono. Em comunicado, a empresa afirma que foi a primeira a produzir nanotubos de alta qualidade numa escala industrial. Quando entrou no mercado, em 2014, a OCSiAl passou a disponibilizar nanotubos de grafeno a um preço 75 vezes inferior ao do mercado, permitindo que muitas indústrias tivessem acesso a este produto.

O diretor de investimento do A&NN Group, Rafael Abrayam, adianta no comunicado que a empresa está confiante no crescimento da OCSiAl, pelo que ponderam a possibilidade de aumentarem a sua participação na empresa.

A OCSiAl pretende abrir a sua primeira fábrica no Luxemburgo em 2022. A empresa é fornecedora de vários setores como o automóvel, eletrónica e empresas produtoras de químicos.

O comunicado explica que os nanotubos de grafeno podem melhorar as propriedadde de materiais já existentes, mesmo que usados em pequenas quantidades. São usados na indústria aeroespacial, automóvel, construção, no setor mineiro, eletrónica e transportes. Outra das vantagens é a eficiência energética e a redução das emissões de dióxido de carbono. Por exemplo, os nanotubos de grafeno podem ajudar a aumentar a eficiência dos carros elétricos em 60%.

A OCSiAl junta-se assim à Global Fashion Group, outra empresa do Luxemburgo que atingiu o estatuto de unicórnio na CB Insights Global Unicorn Club.