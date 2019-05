Em Portugal, a tendência foi contrária, com uma diminuição de 0,1 pontos percentuais.

OCDE. Taxa de desemprego sobe para 5,5% em março

A taxa de desemprego no Luxemburgo subiu 0,2 pontos percentuais entre fevereiro e março deste ano, registando 5,5%. De acordo com os dados da OCDE, havia 16 mil pessoas no desemprego em março.

Já em Portugal houve uma diminuição de 0,1 pontos percentuais, com uma taxa de 5,7%, ou seja, 333 mil pessoas no desemprego.

Quanto à média dos países da OCDE, manteve-se inalterada em março, com uma taxa de 5,3%, a mesma verificada em fevereiro. No geral, 33,6 milhões de pessoas estavam desempregadas na área da OCDE em março, mais 0,1 milhões de pessoas do que em fevereiro.

Na zona euro, a taxa de desemprego diminuiu 0,1 pontos percentuais para 7,7% (o nível mais baixo desde setembro de 2008), com quedas de 0,3 pontos percentuais na Irlanda (4,7%), Itália (10,2%) e Lituânia (5,8%) e 0,2 pontos percentuais em Espanha (14,0%).