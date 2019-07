O organismo liderado por Angel Gurría recomenda também o aumento da construção em altura.

OCDE quer que Luxemburgo aumente imposto sobre imóveis

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) considera que os impostos sobre a propriedade imobiliária são muito baixos e recomenda um aumento do imposto. Da mesma forma, sugere-se a subida da tributação sobre os terrenos que não sejam utilizados para construção.



A OCDE divulga hoje o seu relatório dedicado ao Grão-Ducado, onde faz uma análise ao setor da habitação. Entre outras recomendações, o organismo liderado por Angel Gurría considera que o imposto aplicado sobre as casas deve refletir o valor de mercado dos imóveis. As taxas atuais aplicam-se sobre valores desatualizados. O Conselho Económico e Social (CES) já tinha identificado este problema, pedindo uma reforma do imposto, tal como Fundo Monetário Internacional e a Comissão Europeia.

Além disso, a OCDE defende que a não utilização de terrenos para construção também deve ser penalizada e as autarquias devem aplicar sanções aos proprietários e promotores imobiliários que não usem as suas licenças de construção.

Por outro lado, o documento adverte que os impostos sobre o rendimento (IRS) beneficiam a propriedade, o que encoraja o endividamento e o aumento do preço das casas. Por isso, recomenda-se que se elimine progressivamente – ou se diminua – a possibilidade de deduzir os juros do empréstimo à habitação no IRS, o que acaba por reduzir a fatura fiscal a pagar.

A OCDE aconselha também a que se aumente a densidade residencial através da construção em altura, sobretudo perto dos pólos de transporte. As moradias individuais representam metade do stock habitacional. Esta opção privada tem custos significativos em termos de poluição, trânsito – tendo em conta o fluxo de transfronteiriços – e de aumento do custo das infraestruturas públicas.