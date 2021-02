Quem trabalha no setor financeiro ganha três vezes mais do que na horeca. Porque é que uns ganham mais do que outros? O STATEC tenta responder a esta pergunta numa nova publicação.

O que influencia os montantes dos salários no Luxemburgo?

O que influencia os montantes dos salários no Luxemburgo?

Quem trabalha no setor financeiro ganha três vezes mais do que na horeca. Porque é que uns ganham mais do que outros? O STATEC tenta responder a esta pergunta numa nova publicação.

As diferenças salariais explicam-se pelo perfil do trabalhador, tendo em conta o nível de estudos, a idade e ainda a antiguidade na empresa. Quem trabalha no setor financeiro, por exemplo, tem, segundo o Instituto Nacional de Estatística (STATEC), um ordenado três vezes mais elevado, que alguém do setor da horeca.

Analisando o perfil dos trabalhadores, constata-se que 74% dos funcionários do setor financeiro têm um diploma de nível superior, enquanto que no setor da restauração só há 9%.

No entanto, o STATEC acrescenta que nem sempre as pessoas que têm o mesmo nível de estudos ganham o mesmo salário, dependendo do setor de atividade. Outro fator que pode ter repercussões no salário é a dimensão da empresa. De forma geral, as grandes empresas são as que pagam ordenados mais elevados.

De uma forma geral, o gabinete nacional de estatísticas conclui que um diploma superior tem em média uma incidência de 24% sobre o salário, um cargo de supervisão tem um impacto de 30% e um contrato de duração indeterminada (CDI) ‘pesa’ 23% no montante do ordenado.

Note-se, que os salários aumentam em média 50% com a idade, uma percentagem que sobe para 80% se toda a carreira profissional for realizada na mesma empresa.



