O que fazer perante o “aumento brutal dos preços das matérias-primas"? Participe nesta sessão

A participação é gratuita, mas requer inscrição.

A Câmara do Comércio, em colaboração com o escritório de advogados Arendt & Medernach e a FEDIL (federação que representa o setor da indústria), organiza na próxima segunda-feira um seminário sobre o que fazer perante o “aumento brutal dos preços das matérias-primas”. A sessão destina-se sobretudo aos profissionais dos setores da indústria, imobiliário e construção.



De acordo com aquela câmara profissional, o objetivo do sessão é apresentar o contexto económico e as dificuldades práticas encontradas sobretudo pelos profissionais dos ramos da indústria, imobiliário e construção.

Para isso, serão abordadas questões jurídicas específicas como a renegociação dos contratos. Os intervenientes – membros da Câmara do Comércio, Arendt & Medernach, FEDIL, BCEE, Georgetti, Accumalux e EuroCaution – irão também partilhar os seus testemunhos e recomendações concretas.

O seminário tem lugar na segunda-feira, dia 11 de julho, a partir das 11h30, na sala C1 da Câmara do Comércio, em Kirchberg. A sessão é gratuita mas as inscrições são obrigatórias e devem ser feitas o mais tardar até sexta-feira, dia 8 de julho.

Clique aqui para aceder ao formulário de inscrição.

