Os preços da energia estão a aumentar rapidamente e com eles as contas de energia. Saiba o que acontece se não pagar a sua conta.

Crise energética

O que acontece se não pagar a eletricidade ou o gás?

Os preços da energia têm vindo a subir há meses. A partir de outubro, muitos fornecedores de energia irão aumentar significativamente os preços do gás. Que opções estão disponíveis para pessoas com baixos rendimentos? Em que casos é que a ligação de gás ou eletricidade não pode ser interrompida apesar dos atrasos de pagamento?

Os fornecedores de energia não cortam o fornecimento aos clientes durante o período frio, mesmo no caso de contas não pagas.

"Ajustamos regularmente os pagamentos antecipados dos clientes para evitar que sejam pagos montantes excessivos no momento da faturação. Estamos, evidentemente, conscientes de que o aumento significativo dos preços da energia é um fardo considerável para muitas famílias", sublinha a Encevo. O fornecedor de energia assinala que os preços nos mercados grossistas aumentaram 10 a 15 vezes num ano e que a empresa conseguiu mitigar este aumento para os clientes, "apesar de este continuar a ser significativo".

No geral, cada residente pode alterar a frequência de faturação de um plano de pagamento bimensal para uma faturação mensal. Isto permitiria repartir melhor os seus gastos energéticos ao longo do tempo.

Cerca de 875 cortes de eletricidade entre 2016 e 2020

O ministro da Energia, Claude Turmes, tem dado repetidas garantias de que ninguém ficará privado de gás e eletricidade. Contudo, este não foi o cenário no passado: entre 2016 e 2020 foram efetuados em média 875 cortes de eletricidade e 105 cortes de gás por ano.

Estes números foram confirmados no final de 2021 pela Ministra da Família, Corinne Cahen (DP), numa resposta parlamentar ao deputado Marc Goergen, do Partido Pirata. Em 2020, o ano da pandemia, a eletricidade foi cortada 771 vezes e o gás 77 vezes.

Em termos concretos, a lei de 1 de agosto de 2007 estipula que 15 dias após uma segunda notificação formal, o fornecedor pode informar o cliente de que pretende cortar o fornecimento de eletricidade ou gás após um período de 30 dias. Entre 2016 e 2020, este procedimento foi utilizado em média cerca de 8.000 vezes por ano para a eletricidade. Para o gás, a média foi ligeiramente superior a 1.500 procedimentos.

Em 2020, 2.419 pedidos de corte de eletricidade foram enviados pelos fornecedores aos operadores de rede. No entanto, estes pedidos nem sempre resultam na interrupção do fornecimento de gás ou eletricidade, já que a lei de 2007 prevê um procedimento para evitar este passo. Por exemplo, o fornecedor é obrigado a dar a um cliente que não pretenda pagar a fatura os contactos do serviço social do seu município e, ao mesmo tempo, informar este serviço das dificuldades do cliente.

Até quatro notificações em caso de não pagamento

"Em caso de não pagamento de uma fatura, são enviadas três notificações ao cliente. Se o cliente não responder a estes avisos, é enviado um quarto e último aviso, juntamente com uma comunicação ao serviço social responsável pelo local de residência do cliente", explica a Encevo.

Se o cliente for elegível, o serviço social pode eventualmente assumir a conta de energia. Este procedimento aplica-se aos clientes residenciais. "O envolvimento do gabinete social é precisamente para excluir a possibilidade de famílias em situação precária sofrerem cortes do fornecimento."

"Recebemos regularmente dos fornecedores de energia uma lista de pessoas que não pagam", confirma Sandy Lopes, diretora do Gabinete Social da Cidade do Luxemburgo. "Depois olhamos de perto para quem já está a ser apoiado por nós. Mas não falamos com ninguém da lista que não seja um dos nossos beneficiários."

A Lei de Assistência Social de 18 de dezembro de 2009 fornece outra almofada de segurança para os clientes. De acordo com a lei, todas as pessoas com direito a assistência social devem ter acesso garantido à água e à energia para cobrir as suas necessidades básicas. Os serviços sociais do país intervêm neste contexto e apoiam as famílias com ajuda financeira.

Finalmente, as famílias com baixos rendimentos têm direito a um subsídio de custo de vida e a um bónus energético, desde que o rendimento familiar não exceda um determinado limite máximo. "Qualquer pessoa que receba um subsídio de custo de vida também recebe automaticamente o prémio energético. Os dois estão ligados. Tudo o que tem de fazer é candidatar-se."

Até ao momento, o serviço social da Cidade do Luxemburgo não registou um aumento drástico do número de pedidos de apoio. Mas muitos inquilinos estão a olhar com ansiedade para as próximas faturas e para os pagamentos em atraso que se aproximam. Estes provavelmente só irão refletir-se no próximo ano.

"Provavelmente só sentiremos as verdadeiras consequências em 2023", sublinha Sandy Lopes.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort.)

