Há um consenso entre os grandes industriais: a crise energética está a destruir a indústria europeia.

O processo de desindustrialização em curso

A venda de parte de um terminal do porto de Hamburgo, o maior da Alemanha e o segundo maior da Europa, à empresa chinesa Cosco caiu mal dentro da coligação de governo alemão, sobretudo junto dos Verdes e do Partido Liberal Democrata.

Cito do Público: este investimento "aumenta desproporcionadamente a influência estratégica chinesa na infraestrutura de transportes da Alemanha e da Europa, assim como a dependência alemã da China”, segundo um documento do Ministério dos Negócios Estrangeiros (liderado pelos Verdes). Continua: “Há riscos consideráveis quando elementos da infraestrutura de transportes da Europa são influenciados e controlados pela China – enquanto a própria China não permite que a Alemanha tenha participação nos portos chineses."

Dias antes, Emmanuel Macron disse, no final da cimeira da UE, em que as relações China-UE estiveram em discussão, que "cometemos erros estratégicos no passado com a venda de infra-estruturas à China". Irónica esta discussão sobre "dependência" da China e à sua "influência estratégica" ou a assunção do "erro" que foi pôr nas mãos de capital estrangeiro (ou será por ser chinês?) sectores cruciais da soberania dos Estados. Quando foi para vender a EDP à Three Gorges e a REN à State Grid, ambas empresas chinesas, a ANA à francesa Vinci, a CP Carga à suíça MSC, os seguros da Caixa à chinesa Fosun, a troika (Comissão Europeia, FMI, BCE) aplaudiu.

Foi sempre assim: os grandes tiveram sempre poder para negociar, os pequenos, periféricos e dependentes como nós, ficaram sujeitos à "lei do mais forte" e ao "ajustamento". Menos mal que a GALP ficou com a família Amorim. Deve ser porque o capital permaneceu em Portugal que temos beneficiado enormemente na generosidade nos preços do gás, apesar do aumento de 86% dos seus lucros só este ano.

Mas as coisas estão a mudar nas duas grandes economias europeias: França e Alemanha. A periferização (ou progressiva dependência?) das suas economias é o resultado do processo de desindustrialização em curso, na sequência da espiral de preços da energia. O consumo de combustíveis, carvão e lenha disparou, deitando por terra os esforços de descarbonização. O fecho de centrais da indústria transformadora é já uma realidade e a redução drástica da produção também: nos metais, nos fertilizantes, nos automóveis, na química e farmacêutica, vidros e componentes.

A Goldman Sachs estima que 40% da indústria química europeia está "em risco de racionamento permanente" se os preços de energia não forem controlados. A ArcelorMittal, uma das maiores produtoras de aço, vai fechar duas fábricas na Alemanha, e prevê um corte inicial de 17% na produção. Num longo e desolador artigo, o Financial Times perguntava "Será que a crise energética vai destruir a indústria europeia?"

Como li por aí, dizem-nos que este é o preço a pagar pela solidariedade com a Ucrânia, que é só aguentar este inverno porque "slava ukraini" (defendem sobretudo, segundo as sondagens, aqueles que estão mais confortáveis na escala remuneratória ou que acumularam confortavelmente durante a pandemia). Mas este é o preço a pagar pela intransigência da UE em perceber que só a negociação para um cessar-fogo e um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia pode pôr fim ao colapso económico, à espiral inflaccionária, à falta de energia para a população e para a indústria, às sanções que nos caíram em ricochete.

Tanto a Alemanha como a França criticaram os EUA pelos "valores astronómicos" do gás. "Creio que a solidariedade deveria ser importante para controlar os preços do gás", disse o ministro da Economia alemão. Macron também criticou os americanos por venderem gás quatro vezes mais caro: "Este não é exactamente o significado de amizade." Mas é o preço a pagar por uma liderança da UE encurralada nos seus próprios interesses estratégicos (os poucos que lhe restam já), refém da máquina de guerra da NATO e empurrada pelo conflito, literal, entre os EUA e a Rússia. A UE é, neste momento, um caso de síndrome de Estocolmo antes do rapto final.

A desindustrialização das duas maiores economias da Europa, quarta (Alemanha) e sétima (França) do mundo, parece já irreversível. Foi isso mesmo que líderes da Mesa Redonda Europeia para a Indústria disseram a Ursula von der Leyen: "O aumento dos preços da energia está a precipitar o declínio alarmante na competitividade da indústria consumidora de energia da Europa." Sem acção imediata para controlar os preços para a indústria, "o dano será irreparável", dizem.

Phillip Pilkington escrevia na conservadora Spectator que os preços incomportáveis na energia tornarão a indústria europeia pouco competitiva: "A única resposta europeia lógica à ameaça de desindustrialização generalizada é aumentar as tarifas de importação. Esta é a única forma de igualar os preços entre os produtos europeus mais caros e os produtos estrangeiros mais baratos, apoiando assim artificialmente a indústria europeia. Essa estratégia reduzirá os padrões de vida, privando os europeus de produtos mais baratos." Ou, então, deslocalizar a indústria, desmantelando-a. Dependente, periférica, à mercê da lei do mais forte.

Segundo o Financial Times, a indústria europeia emprega 35 milhões de trabalhadores, equivalente a 15% da população activa. "As economias europeias estão a caminho da Idade Média", diz a Forbes.

(Autora escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Raquel Ribeiro, entre a Europa e a América Latina Raquel Ribeiro nasceu no Porto, em 1980. É jornalista e escritora. Doutorou-se no Reino Unido com uma tese sobre a ideia de Europa na obra de Maria Gabriela Llansol. Foi colaboradora do jornal Público, foi bolseira Gabriel García Márquez da Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, na Colômbia, e da Universidade de Nottingham, com o projeto War Wounds, sobre testemunhos da presença cubana na guerra civil de Angola. Viveu em Cuba e no Reino Unido. "Este Samba no Escuro" é o seu segundo romance. Deu aulas em Oxford e Edimburgo. É investigadora do Instituto de História Contemporânea, da Universidade Nova da Lisboa.

