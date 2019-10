O paládio é usado nos sistemas de escape dos automóveis e já é mais caro do que o ouro.

O novo metal precioso mais caro do mundo

Há um novo metal mais precioso do mundo. Trata-se do paládio, um metal precioso que, entre outras utilizações, pode ser usado como uma componente para controlar a poluição em automóveis e camiões. De acordo com a agência Bloomberg, o preço disparou em pouco mais de um ano, tornando-o mais caro do que o ouro.

Cerca de 85% do paládio acaba em sistemas de escape dos carros, onde tem como missão ajudar a transformar poluentes tóxicos em substâncias menos lesivas para o ambiente. É também utilizado em eletrónica, joalharia ou odontologia.

O paládio atingiu um novo recorde acima dos 1.800 dólares por onça, o que representa uma valorização de mais de 40% só este ano.



A explicar este aumento está a falta de capacidade da oferta para corresponder à procura crescente, motivada pelo apertar das exigências em torno da poluição automóvel. É que regras mais exigentes obrigam os fabricantes automóveis a usar mais daquele metal precioso. Além disso, por causa do escândalo que envolveu fabricantes automóveis, os consumidores europeus desviaram o seu perfil de consumo, da compra de carros a diesel – que usam platina - para carros a gasolina - que usam paládio.