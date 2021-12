Também é verdade que metade perdeu vendas – com Portugal entre os mais atingidos – e que um terço das pequenas empresas teria morrido sem apoios, aponta a ondagem do Banco Europeu de Investimento referente a 2021.

O lado bom da pandemia? Quase metade das empresas europeias ficou mais verde e mais digital

Também é verdade que metade perdeu vendas – com Portugal entre os mais atingidos – e que um terço das pequenas empresas teria morrido sem apoios, aponta a ondagem do Banco Europeu de Investimento referente a 2021.

Quase metade das empresas europeias (49%) sofreu uma quebra nas vendas em 2021, em comparação com o início de 2020, antes de a pandemia fazer estragos. Este é um dos dados da sondagem "Estado do Investimento das Empresas em 2021", do Banco Europeu de Investimentos (BEI), publicado esta quinta-feira.

De acordo com os dados recolhidos, Portugal e Malta foram os países que fizeram menos vendas. Em Portugal, em 2021, 54% das empresas sofreram uma quebra na faturação. Malta foi o país europeu onde o maior número de empresas reportou queda das transações (58%). O Luxemburgo ficou em oitavo lugar, com cerca de metade das empresas a declarar perdas de vendas.



Porém, segundo a análise desta entidade de crédito, os resultados não foram catastróficos, por causa do apoio dos governos, dos programas da União Europeia e do próprio BEI. De acordo com o inquérito, 56 % das empresas europeias receberam apoios sob a forma de crédito, apoio para pagamentos à segurança social ou moratórias. Mais de um terço (35%) das pequenas empresas de serviços e de manufatura relataram que “teriam enfrentado um risco de morte sem o apoio que receberam”.

Foram 43% as empresas europeias que investiram na descarbonização

O inquérito do BEI recolheu dados de cerca de 13.300 empresas na UE e no Reino Unido e nos Estados Unidos da América, território para onde o BEI alargou o estudo em 2019. A análise ao investimento do outro lado do Atlântico permite, por isso, fazer comparações. E avaliar o impacto das políticas nos dois blocos.

Uma das conclusões é que as políticas verdes da UE, fomentadas pelo Pacto Ecológico Europeu, dão resultado. Foram 43% as empresas da UE que já fizeram investimentos relacionados com a transição ecológica, enquanto apenas 28% das empresas nos Estados Unidos o fizeram.

O estudo mostra ainda que “as alterações climáticas estão a ser progressivamente percebidas como uma realidade”, com 58% das empresas europeias a responderem que “os fenómenos meteorológicos estão a ter impacto nos seus negócios”. Apesar disso, a visão que têm do futuro é otimista, não obstante as grandes mudanças que se avizinham no panorama europeu.

Cerca de 41% das empresas acredita que a transição para uma economia de zero emissões de carbono não as afetará negativamente.

Confinamento serviu para 46% das empresas se tornarem mais digitais

A pandemia também trouxe resultados positivos, com 46% das empresas da União Europeia a usarem a emergência sanitária para se tornarem mais digitais.

“O empurrão para a digitalização provocado pela pandemia foi menos de adotar tecnologias digitais de ponta e mais de as empresas começarem a sua viagem para a digitalização – ao implementarem trabalho à distância ou vendas online”, explicou a diretora económica do BEI, Debora Revoltella.

A responsável salientou que vale a pena prosseguir políticas de apoio ao digital, “em particular para as competências e formação para aproveitar o momento e assegurar a competitividade europeia a longo prazo”. O investimento europeu na digitalização ficou, no entanto, aquém do realizado pelos EUA, onde 58% das empresas tornaram os seus negócios mais adaptados ao universo online.

Fatia de 26% apostou "zero" na digitalização

O relatório lamenta, porém, que tenha havido 26% das empresas europeias nas quais os lockdowns da pandemia não se refletiram nos seus processos, e não apostaram absolutamente nada na digitalização.

Estas empresas representam um terço da mão-de-obra europeia e a sua inércia poderá ter impacto no emprego e na competitividade da economia da UE. O relatório do BEI defende que “políticas mais ativas de apoio poderão impedi-las de ficar ainda mais para trás”.

No geral, a digitalização destacou-se como uma das grandes prioridades para as empresas, com 55% das respostas a indicarem que a covid-19 levará a um uso crescente de tecnologias digitais a longo prazo.

