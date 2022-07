Reno-Hunsrück é uma exceção num país que prepara o inverno sem o gás russo.

Economia 2 min.

Crise energética

O distrito alemão que produz toda a energia que consome

Maria MONTEIRO Reno-Hunsrück é uma exceção num país que prepara o inverno sem o gás russo.

Até ao eclodir da guerra, a 24 de fevereiro, a Rússia perfazia 55% das importações de gás da Alemanha, um dos países europeus mais dependentes do combustível russo. Mas Reno-Hunsrück, no ocidente da Alemanha, é uma exceção e serve de exemplo de como o resto do país pode aumentar a sua capacidade energética de modo a evitar um inverno penoso.



Este distrito é completamente autossuficiente a nível energético, recorrendo para isso a uma combinação de energia solar, eólica e biocombustível para alimentar habitações, edifícios públicos e empresas. Sobra, ainda, energia suficiente para contribuir para as operações de um serviço de partilha de carros e bicicletas elétricas.



Putin "falhou" na chantagem. UE aprova 15% nos cortes do gás Portugal é um dos Estados-membros que por não estar conectado à rede europeia pode não cumprir a meta.

O biocombustível feito a partir de resíduos florestais gera o equivalente a um milhão de litros de óleo de combustível por ano, segundo afirmou o diretor da instalação de resíduos do distrito, Thomas Lorenz, à agência noticiosa Reuters.

Na linha da frente da transição energética

A capacidade de produção de biocombustível de Reno-Hunsrück está atualmente a "cerca de metade", admitiu o responsável, frisando que poderia ser largamente expandida para "operar em três outras instalações de aquecimento".

Até 1995, toda a energia do distrito era importada, recordou Frank-Michael Uhle, diretor de proteção climática do distrito. Hoje, Reno-Hunsrück está na linha da frente da transição energética. Tem 279 turbinas eólicas e instalações de biocombustível e painéis solares espalhados pelas suas cidades e aldeias.

O distrito atingiu a neutralidade climática em 2019. Adicionalmente, a sua transição energética trouxe benefícios económicos, como a queda da taxa de desemprego, que está abaixo da média nacional (3,5% vs 5,3%), ou as reservas financeiras de 99 milhões de euros, de acordo com dados da Agência de Energia da região da Renânia-Palatinado.

Putin "falhou" na chantagem. UE aprova 15% nos cortes do gás Portugal é um dos Estados-membros que por não estar conectado à rede europeia pode não cumprir a meta.

Novo corte do fluxo do Nord Stream 1

Numa altura em que a União Europeia (UE) leva a cabo esforços para reduzir o consumo de gás russo em 15%, a Alemanha enfrenta um novo corte do fluxo do gasoduto Nord Stream 1.

A Gazprom evocou "motivos técnicos" para justificar a redução em 20% do abastecimento, alimentando receios sobre a eventual necessidade de impor medidas de austeridade energética como o racionamento da água quente no inverno.

Segundo a última avaliação do Ministério da Economia alemão, divulgada na quarta-feira passada, no final de junho, as importações alemãs de gás da Rússia caíram de 55% para 26% do total comprado ao estrangeiro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.