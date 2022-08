A taxa de desemprego no Grão-Ducado manteve-se nos 4,7% no mês passado.

Número de novos desempregados aumentou em julho

O número de novos registos de desempregados voltou novamente a aumentar em julho, com 2.251 residentes a registarem-se neste mês, mais 621 pessoas do que em junho.

"No mês passado o número de candidatos a emprego diminuiu em todas as categorias, com a exceção dos candidatos registados há menos de quatro meses, que aumentaram 6,9%", pode ler-se no comunicado da ADEM.

A ADEM acrescenta que nos 2.251 novos inscritos em julho, há 164 beneficiários de proteção temporária no país, nomeadamente refugiados ucranianos.



De acordo com os dados divulgados também esta segunda pelo Statec, a taxa de desemprego no Grão-Ducado manteve-se nos 4,7% em julho.

A 31 de julho, o número total de candidatos registados na ADEM era de 14.259. menos 15,2% do que no mesmo mês de 2021.

Houve ainda menos 1.207 inscritos a receber o subsídio de desemprego total em julho. Também o número de beneficiários de uma medida de desemprego foi de 4.221, abaixo do nível observado no período homólogo anterior.

Em julho passado, os empregadores comunicaram ainda 3.965 vagas à ADEM, um aumento de 13,9% em relação ao mesmo mês de 2021.

No total, o número de vagas disponíveis era de 13.028 a 31 de julho de 2022. Na comparação anual, verifica-se um aumento de 34,1%.

