Dados do desemprego em outubro foram revelados esta segunda-feira pela ADEM.

Número de jovens adultos à procura de emprego aumenta no Luxemburgo

Em outubro, a taxa de desemprego no Luxemburgo fixou-se nos 4,9%, indica a Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), no balanço mensal divulgado esta segunda-feira. O valor corresponde a um aumento de um ponto percentual em relação a setembro.

De acordo com os dados, o número de residentes à procura de emprego inscritos na agência estatal aumentou em outubro, para 14.669, mais 536 pessoas, o que corresponde a um aumento de 3,8% em relação a setembro.



Este aumento mensal trata-se sobretudo de jovens com menos de 30 anos à procura de emprego.

No entanto, na comparação com outubro de 2021, nota-se uma diminuição do total de desempregados de 4,9%, ou seja, menos 748 pessoas à procura de trabalho.

O número de novos registo voltou a aumentar em outubro, refere organismo de emprego em comunicado. "Com efeito, registaram-se 2.797 residentes durante o mês de outubro de 2022, um aumento de 325 pessoas ou 13,1% face a outubro de 2021", pode ler-se. Este total também incluiu "124 inscrições de beneficiários de proteção temporária (refugiados da Ucrânia)".

Já o número de pessoas que procura emprego há mais de seis meses diminuiu (-8,6% para períodos de inscrição de 7 a 11 meses e -19,7% para durações de 12 meses e mais).

A ADEM refere que houve menos 648 pessoas à procura de emprego a receber a subsídio de desemprego integral. Há agora um total de 7.077, menos 8,4% no espaço de um ano.

As áreas com mais ofertas de emprego no Luxemburgo A 31 de outubro, existiam mais de 13 mil anúncios de emprego na ADEM.

Menos ofertas de emprego

A 31 de outubro existiam 13.033 ofertas de emprego na ADEM.

Os empregadores declararam 3.284 novas vagas nesse mês, o que corresponde a uma quebra de 16% face a outubro de 2021.

Esta não é uma tendência geral e diz respeito, sobretudo, aos setores da construção, alojamento e restauração e trabalho temporário.

