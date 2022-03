A taxa de desemprego no Luxemburgo manteve-se nos 4,9% em fevereiro, a mais baixa em 13 anos.

Número de inscritos na ADEM não era tão baixo desde 2018

Os números do relatório mensal da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) relativos a fevereiro voltam a confirmar a tendência de melhoria do mercado de trabalho no Luxemburgo.



Em fevereiro o número de desempregados inscritos na ADEM foi o mais baixo em quatro anos. No total, inscreveram-se "1.848 residentes, um decréscimo de 267 pessoas ou 12,7% em comparação com fevereiro de 2021". Segundo o boletim, "a última vez que o número de registos mensais na ADEM foi tão baixo foi em 2018".



Tal como em janeiro, a taxa de desemprego manteve-se nos 4,9% no último mês, sendo a mais baixa em mais de 10 anos. É preciso recuar a 2009 para obter uma taxa tão reduzida. Mesmo antes da pandemia, em janeiro de 2020, o desemprego situava-se nos 5,4%.

Em relação ao número total de desempregados no Luxemburgo os valores não variam muito do mês anterior. Em fevereiro, a ADEM contou com 15,340 inscritos (em janeiro, estavam 15.470) inscritos. Na comparação com fevereiro de 2021 representa uma "diminuição de 4.136 pessoas ou 21,2%".

Desemprego das mulheres dispara durante a pandemia O principal problema é que, mesmo depois do fim da pandemia, as taxas de desemprego das mulheres continuam elevadas, enquanto nos homens o desemprego já baixou.

"O número de candidatos a um emprego caiu em todas as categorias de candidatos a emprego, incluindo aqueles que estão registados há mais de 12 meses", revela o relatório mensal. No entanto, a percentagem de desempregados de longa duração continua alta, rondando os 49,3%.

No sentido contrário, os empregadores registaram 3.507 novas vagas à ADEM em fevereiro passado, o que corresponde a um aumento de 16,4% em relação ao mês homólogo de 2021.

