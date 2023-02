Houve 2.893 residentes a inscreverem-se na ADEM em janeiro, mais 534 pessoas do que em janeiro do ano passado.

ADEM

Número de inscritos à procura de emprego subiu 22,6%

Redação Houve 2.893 residentes a inscreverem-se na ADEM em janeiro, mais 534 pessoas do que em janeiro do ano passado.

"O número de novas inscrições de pessoas à procura de emprego está em alta", assinala a Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), em comunicado divulgado esta segunda-feira.

A 31 de janeiro, havia 2.893 residentes registados para procura de emprego, mais 534 que no período homólogo (+22,6%). A ADEM refere que, entre os novos inscritos, constam 90 beneficiários de proteção temporária, neste caso refugiados da guerra da Ucrânia.

"No Luxemburgo temos portugueses a voltarem para o seu país e não gostamos disso" Comissário Europeu luxemburguês deu o exemplo do Grão-Ducado - e da comunidade portuguesa - sobre a falta de trabalhadores em determinadas áreas.

De acordo com o Statec, a taxa de desemprego em janeiro fixou-se nos 4,9%, uma subida ligeira relativamente a dezembro (4,8%). Apesar de se ter mantido estável neste período, o desemprego aumentou de forma mais clara em comparação com janeiro de 2022.

Quase 16 mil candidatos a vaga de emprego

A ADEM dá conta de 15.801 pessoas inscritas à procura de emprego a 31 de janeiro, mais 331 pessoas (+2,1%) do que no período homólogo.

O número de candidatos a emprego está a aumentar de forma generalizada, exceto entre aqueles que estão inscritos há mais de 12 meses.

Os beneficiários do subsídio de desemprego completo são agora 7.961, mais 370 (+4,9%) do que no ano passado. Por outro lado, as pessoas que beneficiam de uma medida da ADEM são 4.107, menos 191 (-4,4%) do que em janeiro de 2022.

Luxemburgo precisa de 300 mil trabalhadores até 2030 A União das Empresas Luxemburguesas alerta para a crescente falta de trabalhadores no país, sobretudo de profissionais qualificados.

No decorrer do mês passado, os empregadores comunicaram 4.266 ofertas de emprego à agência, mais 4,5% em relação ao período homólogo.

A 31 de janeiro, havia um total de 10.988 vagas de emprego disponíveis.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.