Empresas

Número de falências na construção dispara

Ana TOMÁS No primeiro trimestre deste ano, 287 empresas declararam falência no Luxemburgo, 58 pertenciam ao setor da construção, que perdeu mais de 300 postos de trabalho no mesmo período.

O setor da construção foi o mais afetado pelas falências no primeiro trimestre de 2023 no Luxemburgo.

Os dados do Statec, publicados esta quarta-feira, referem que, nos primeiros três meses deste ano, 287 empresas declararam falência no Grão-Ducado, o que representa um aumento de 5% por comparação com o primeiro trimestre de 2022 (quando se registaram 273 falências).

A construção foi a área mais atingida tanto em números absolutos, com 58 casos de falência, como em termos de perdas de emprego. O setor perdeu 325 postos de trabalho, ou seja 38% do total da mão-de-obra que empregava.

Já no que respeita à evolução do número de empresas que faliram, houve um crescimento exponencial face ao ano anterior: os 58 casos de falência na construção registados no primeiro trimestre deste ano representam um aumento de 107,1% comparativamente com o primeiro trimestre de 2022.

O cenário revelado pelos números do Statec confirma os avisos que têm sido feitos por parte de representantes do setor, que falam de uma crise sem precedentes na construção.

O comércio também aparece destacado no balanço do primeiro trimestre de 2023, sendo o segundo setor mais afetado, com 55 falências. Mas aqui, sublinha o instituto de estatísticas, "a situação é diferente". "O número de falências permanece estável em comparação com o primeiro trimestre de 2022, e a perda de postos de trabalho é estimada em menos de 50".

Menos falências mas maior aumento na Horesca

Nos primeiros três meses deste ano registaram-se também 38 falências na Horesca. Este número, apesar de ser menor que o dos dois setores anteriores, é o que mais subiu, representando um aumento de 124% em comparação com o primeiro trimestre de 2022. No que se refere aos empregos, este setor perdeu cerca de 150 postos de trabalho.

Já em termos de liquidações, foram registadas 312 entre janeiro e março deste ano, o que corresponde a mais 1% face ao período homólogo.

Das empresas que entraram em liquidação, 70% eram sociedades holding e fundos de investimento, apontam os dados do Statec.

