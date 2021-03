Houve 70 empresas que não resistiram à crise em fevereiro, tendo sido forçadas a fechar portas definitivamente.

Número de falências estabilizou no mês de fevereiro

Já o número das liquidações foi de 116 no mês passado, segundo o relatório do Ministério da Justiça publicado hoje pelo STATEC.

Os tribunais de comércio das comarcas de Diekich e da cidade do Luxemburgo decretaram 70 falências em fevereiro. Trata-se de um número inferior ao mesmo mês de 2020, em que se registaram 125 falências. Segundo o STATEC, não se verifica atualmente um aumento significativo do número de falências no país, mas devido à situação particular ligada à covid-19, é de esperar um aumento de empresas que têm de encerrar por não conseguirem pagar as suas dívidas.

Em contrapartida, nota-se uma forte progressão no número de liquidações desde 2020, mais 68% em comparação com os dois anos precedentes, segundo os dados do STATEC.

É sobretudo no setor do comércio e das atividades especializadas, científicas e técnicas, que mais tem havido liquidações. No mês de fevereiro último, os tribunais do Luxemburgo pronunciaram 116 liquidações, quando no mesmo mês do ano passado foram 100.

Note-se que a liquidação de uma empresa não se deve como no caso de falências, a dívidas que o empresário não consegue pagar. Uma liquidação ocorre geralmente a pedido de um associado ou acionista ou a pedido do Ministério Público por falhas graves à lei que rege as atividades comerciais.



