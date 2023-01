A última contagem do Ministério da Justiça e do Statec dá conta da falência de 1.050 empresas, 388 das quais no quarto trimestre do ano.

Empresas

Número de falências disparou no final de 2022

Redação A última contagem do Ministério da Justiça e do Statec dá conta da falência de 1.050 empresas, 388 das quais no quarto trimestre do ano.

No ano passado, houve 1050 empresas a declarar falência, um número ligeiramente mais baixo relativamente às 1.160 registadas em 2021, mas que foi impulsionado por um "nível recorde no último trimestre". Só nos últimos três meses do ano 388 empresas faliram.

A informação consta de um comunicado do Statec, divulgado esta quinta-feira, onde apresenta os últimos dados recolhidos em conjunto com o Ministério da Justiça sobre as falências e liquidações do Grão-Ducado.

Entre os setores mais afetados estão a hotelaria e restauração, que assinalaram 115 falências, mais 69% do que em 2021. Segundo o Statec, este valor representa "apenas uma recuperação para o nível pré-crise [pandémica]".

Por outro lado, menos 18% das empresas fecharam portas no ramo do comércio. Foi observada também uma queda de 30% em atividades especializadas, científicas e técnicas.

Extinção de postos de trabalho continua estável

Em termos absolutos, as holdings e os fundos de investimento, bem como as empresas de comércio, foram as mais afetadas pelas falências em 2022, com 275 e 198, respetivamente. Metade das empresas liquidadas são holdings e fundos de investimento.

Adicionalmente, perderam-se 2059 empregos devido a falências, número que "permanece estável em comparação com 2021", afirma o gabinete de estatística. A extinção de postos de trabalho afetou, sobretudo, a construção, os serviços não financeiros e a hotelaria e restauração, com 38% e 31% e 18% de empregos perdidos, respetivamente.

Também o número de liquidações pronunciadas pelos tribunais baixaram para 846 em comparação com as 1.008 do ano anterior, um decréscimo de 16%. Aqui novamente o último trimestre contraria a tendência, refletindo um aumento de 14% em comparação com o mesmo período de 2021.

