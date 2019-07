Nos primeiros seis meses do ano, houve 628 empresas a fechar portas.

Número de falências de empresas aumentou no primeiro semestre

No primeiro semestre do ano, faliram 628 empresas no Luxemburgo, o valor mais elevado desde, pelo menos, 2011. E no que resta do ano, as falências devem aumentar ainda mais.

De acordo com um estudo divulgado hoje pela empresa de gestão de crédito Creditreform, o valor representa uma subida de 2,8% face às 611 insolvências registadas nos primeiros seis meses de 2018. No mesmo período de 2011, houve 452 empresas a fechar portas.

De acordo, com o CEO da empresa, Herbert Eberhard, tratam-se sobretudo de pequenas empresas, não havendo empresas conhecidas entre as falências. Por outro lado, é esperado o aumento do número de insolvências no segundo semestre. “O abrandamento económico, que afeta a Europa, vai atingir o número de falências no segundo semestre de 2019. Devemos esperar um aumento do número de insolvências neste semestre”, afirmou. Recorde-se que no total do ano passado, houve um recorde de empresas a fechar portas: totalizaram as 1.195.

O estudo conclui que há cada vez mais empresas com mais de cinco anos a fechar, representando mais de 78,8% do total. Pelo contrário, as empresas mais jovens estão mais resistentes: a percentagem no total de falências é de 21,2% menos do que os 23,4% do primeiro semestre de 2018.

Por setores, a maioria das falências ocorreu no setor dos serviços (432 insolvências), seguindo-se o comércio (128), construção (67) e em último lugar a produção (com apenas uma falência). No entanto, a construção é o setor onde as insolvências mais aumentaram: estas mais do que duplicaram no primeiro semestre do ano.