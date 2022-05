A taxa de desemprego situa-se, assim, nos 4,7%, e para encontrar valores semelhantes é preciso recuar a finais de 2008.

ADEM

Número de desempregados continua a baixar no Luxemburgo

Susy MARTINS

Os números do desemprego relativos a abril voltam a confirmar a tendência de melhoria do mercado de trabalho no Luxemburgo. No mês passado, o número total de desempregados inscritos na ADEM foi de 14.269, valor que representa uma diminuição de 22% em comparação com abril de 2021.

A taxa de desemprego situa-se, assim, nos 4,7%, e para encontrar valores semelhantes é preciso recuar a finais de 2008. Mesmo antes da pandemia, em janeiro de 2020, o desemprego situava-se nos 5,4%.

O número de candidatos a um emprego está a recuar em todas as categorias, nomeadamente nos inscritos há mais de 12 meses. No entanto, os desempregados de longa duração continuam a representar 48,7% de todos os candidatos. O número de novos inscritos a cada mês continua "relativamente baixo", pode ler-se no comunicado da ADEM.

Beneficiários de uma medida de emprego são 4.506

Atualmente estão registados 2.517 residentes, uma diminuição de 0,1% em relação a abril de 2021.

Já o número residentes à procura de emprego que recebem o subsídio de desemprego por completo diminuiu 23% no espaço de um ano, para os atuais 7.764. O número de beneficiários de uma medida de emprego é de 4.506.

Em relação às ofertas, os empregadores registaram 4.134 novas vagas à ADEM em abril passado, o que corresponde a um aumento de 40,8% em relação ao mês homólogo de 2021.

No total, a 30 de abril deste ano existiam 12.684 anúncios de emprego.



