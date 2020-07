No final do mês de junho, havia 19.876 pessoas registadas na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), ou seja mais 4.839 pessoas do que no final do mês de junho do ano anterior. Isto representa um aumento de 32,2% no espaço de um ano.

Número de desempregados aumenta 32% num ano no Luxemburgo

Susy MARTINS No final do mês de junho, havia 19.876 pessoas registadas na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), ou seja mais 4.839 pessoas do que no final do mês de junho do ano anterior. Isto representa um aumento de 32,2% no espaço de um ano. Segundo um comunicado do Statec, a taxa de desemprego, situa-se nos 7%, equivalente ao mês de maio.

O número de pessoas inscritas na ADEM e que beneficiam da indemnização de desemprego aumentou de 3.030 pessoas, ou seja progrediu de 42% num ano, ultrapassando a barreira das 10.000 pessoas no mês de junho.

Segundo o Statec, este aumento de desempregados tem a ver com a dificuldade em encontrar um trabalho para as pessoas desempregadas, e não com um aumento de novas inscrições.

No mês de junho, a ADEM abriu 1.898 novos dossiers de pessoas que estavam à procura de trabalho, ou seja uma diminuição de 2,3% em comparação com o ano anterior.

No entanto, a Agência para o Desenvolvimento do Emprego só conseguiu encerrar 1.487 dossiers, quando no mês de junho de 2019 ainda foram mais de 2.600.

As empresas declararam no mês passado 3.003 ofertas de emprego, o que corresponde a um aumento de 16,5% em comparação com o ano anterior.



