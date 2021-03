Segundo a ADEM não há um aumento nas inscrições, mas por outro lado também não se registam saídas.

Número de desempregados aumenta 17% num ano

Entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021 houve um aumento de 17% no número de pessoas inscritas na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM). De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pela ADEM, havia mais 2.824 pessoas inscritas na ADEM no mês passado do que há um ano.



Com 19.476 residentes inscritos nos centros de emprego do país no final de fevereiro, a taxa de desemprego manteve-se assim nos 6,3%, inalterada desde o mês de agosto de 2020.

Segundo a ADEM não há um aumento nas inscrições, mas por outro lado também não se registam saídas. Ou seja, na prática as pessoas estão a demorar mais tempo a encontrar um emprego no país.

De acordo com os dados há agora mais desempregados a usufruir do subsídio do desemprego do que há um ano. O número aumentou 21,8%, o equivalente a 1.811 pessoas. Contudo, há empresas à procura de trabalhadores. No geral, no mês passado, foram declaradas 3.014 vagas de emprego à ADEM.

