Número de desempregados aumenta 0,5% num ano

Manuela PEREIRA O número de desempregados está em alta. A subida de 0,5% num ano poderá dever-se, segundo a Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), às novas regras do Rendimento de Inclusão Social (REVIS).

Com a entrada do REVIS que veio substituir o Rendimento Mínimo Garantido (RMG) os beneficiários são obrigados a recensearem-se na ADEM, o que não acontecia com o RMG.

A partir destes números, é possível saber que o número de desempregados aumentou: fixou-se em 15.453 no final do mês de abril, tratando-se de um aumento de 84 pessoas face ao mesmo mês de 2018. Este é o número de desempregados residentes, inscritos nos centros de emprego.

Já o número de recenseados na ADEM que não moram no Luxemburgo baixou 4,4% num ano, para 2.525, no final do mês passado.

A taxa de desemprego fixou-se em 5,4%, a 30 de abril último, segundo os dados da ADEM publicados esta segunda-feira.

