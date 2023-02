O aumento das taxas de juro ainda não afetou os créditos imobiliários.

Banca

Grão-Ducado. Número de créditos à habitação sobe 5,1% em 2022

Susy MARTINS O aumento das taxas de juro ainda não afetou os créditos imobiliários.

Apesar da crise, em 2022 o número de créditos para a aquisição de bens imobiliários subiu 5,1% em comparação com o ano anterior. Uma informação avançada pela revista Paperjam e baseada nos últimos dados da Comissão de Supervisão do Setor Financeiro.

Serão as "mini-casas" a solução para a habitação no Luxemburgo? São pequenas, mais baratas e podem ser montadas nos jardins de propriedades ou terrenos. Está em estudo a sua regulamentação para que possam ser instaladas nas comunas.

As taxas de juro começaram a aumentar no segundo trimestre de 2022, sendo que o impacto no mercado luxemburguês só se fará sentir este ano. É preciso esperar pela divulgação dos dados do primeiro trimestre para conhecer a evolução do número de créditos à habitação.

Embora o impacto das taxas de juro ainda não se faça sentir no número de créditos bancários negociados, as instituições bancárias estão mais cautelosas, pedindo mais garantias antes de conceder um empréstimo hipotecário.



